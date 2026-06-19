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Виллы в Bashkia Ura Vajgurore, Албания

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Bashkia Ura Vajgurore, Албания
Вилла 6 комнат
Bashkia Ura Vajgurore, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 419 м²
🏡 ULTRA LUXURY VILLA FOR SALE - DONOFROS, BERAT 🏡Продается в одном из самых спокойных и част…
$1,21 млн
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