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Долгосрочная аренда производственных помещений в Bashkia Shijak, Албания

;
Xhafzotaj
3
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4 объекта найдено
Производство 1 000 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 000 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Склад расположен недалеко от эстакады Фллэйк на дороге Xhafzotaj-Fllake, в Дурресе. Он имеет…
$4,050
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Производство 110 м² в Rreth, Албания
Производство 110 м²
Rreth, Албания
Площадь 110 м²
В аренду предлагается современный и функциональный склад, расположенный в высокодоступной и …
$410
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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Производство 800 м² в Pejze, Албания
Производство 800 м²
Pejze, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Склад расположен в Пьезе, со стороны главной дороги в Дурресе. Он имеет общую площадь земли …
$2,885
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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Производство 260 м² в Дуррес, Албания
Производство 260 м²
Дуррес, Албания
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Склад расположен в Сукте недалеко от главной дороги. Он имеет площадь земли 1000 м2, внутрен…
$699
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
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