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Продажа офисных помещений в Bashkia Shijak, Албания

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1 объект найдено
Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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