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Производственные здания в Bashkia Shijak, Албания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 98 332 м² в Шийяк, Албания
Производство 98 332 м²
Шийяк, Албания
Площадь 98 332 м²
4 силоса на продажу в районе Хафзотай, Дуррес. Силосы имеют общую строительную площадь 3630 …
$803,203
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