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Многоуровневые квартиры в Леже, Албания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Gryke lume, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Gryke lume, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивная продажа меблированного дуплекса 2+1+2 в районе Талес Предлагается к продаже …
$164,642
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Century 21 Oksford
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