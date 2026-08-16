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Отели в Bashkia Himare, Албания

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1 объект найдено
Отель 1 200 м² в Gjilek, Албания
Отель 1 200 м²
Gjilek, Албания
Площадь 1 200 м²
? Герми? Площадь земельного участка: 8000м2? Площадь застройки: 1200м2▪️ Цена: 4,000,000 евр…
$4,60 млн
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