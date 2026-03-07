Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Finiq
  4. Жилая

Жилье в Bashkia Finiq, Албания

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Finiq, Албания
Дом 4 комнаты
Finiq, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 404 м²
Количество этажей 1
Красивая вилла на продажу рядом с Sarandë — Тихое место с прекрасными видами Расположенна…
$348,320
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
