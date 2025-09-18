  1. Realting.com
TSA

Южная Корея, Сеул
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
5 лет
Языки общения
Веб-сайт
profitkorea.com/
Мы специализируемся на поиске и приобретении земель, имеющих уникальное расположение и помогаем индивидудальным инвесторам сделать своевременные, безопасные и доходные вложения в землю Южной Кореи. Мы выкупаем землю непосредственно у банка и на государственных аукционах, чтобы предложить нашим клиентам самые низкие цены в этой нише. Наша компания проводит глубокие исследования и анализ инвестиционной земли, прежде чем предложить её нашим клиентам.
Юлия Сон
3 объекта
TestDuppgroop
Южная Корея, Сеул
Год основания компании 2020
Коммерческая недвижимость 1
English, Русский
