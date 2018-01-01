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Магазин недвижимости

Беларусь, 230026, г. Гродно, Беларусь, пр-т Янки Купалы, 87, (бизнес-центр «Triniti») кабинет 409 (4 этаж).
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Магазин недвижимости
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Описание

«Магазин недвижимости» – риэлтерское агентство в Гродно и Гродненской области. Мы сопровождаем клиента от мысли о купле-продаже недвижимости до юридически грамотной и успешной сделки. Специализируемся на продаже, покупке и обмене квартир, домов и коммерческой недвижимости, осуществляем юридическое сопровождение сделок, помогаем с оценкой и аналитикой, выгодным инвестированием, переводом квартир в нежилой фонд и другими услугами.

Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.

Услуги

Оценка стоимости, консультации, реклама в СМИ и соцсетях, профессиональная фото- видеосъемка, 3D-туры – бесплатны. Клиент платит нам только за результат, по факту сделки купли-продажи, а в риэлтерские нюансы может даже не вникать. Среди них согласование условий сделки, оформление соглашения о задатке, сбор и подготовка необходимых для сделки документов, ускоренное открытие счетов и перечисление денег, изучение истории данной недвижимости, проверка собственника на задолженности по платежам и т.д.

Квартиры
Смотреть все 376 объектов
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/10
€ 67,015
В продаже красивая, уютная , современная трехкомнатная квартира по адресу ул. Калиновского 6…
Квартира 5 комнат в Волковыск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Волковыск
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 9/9
€ 46,218
Прекрасное расположение дома. Из 3-х лоджий классный вид на город. Дом оборудован видеонаблю…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 9/12
€ 59,158
Продается 3-комнатная квартира с шикарной планировкой в монолитном доме в престижном микрора…
Квартира 2 спальни в Гродно, Беларусь
Квартира 2 спальни
Гродно
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
€ 100,754
Продажа новой квартиры с отличным современным ремонтом с мебелью и бытовой техникой на ул. С…
Дома
Смотреть все 211 объектов
Дом 3 комнаты в Ратичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Ратичи
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€ 24,495
В продаже уютный жилой дом в агрогородке Ратичи Подлабенского с/с, на улице Центральной. Дом…
Дом в Скидель, Беларусь
Дом
Скидель
Площадь 52 м²
€ 15,252
Продается дом на бутобетонном фундаменте. Общая площадь дома — 51 кв.м., жилая площадь…
Дом 5 комнат в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Вертелишковский сельский Совет
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
€ 138,653
Продается шикарный дом в поселке Береговом в 5 км от Гродно. Площадь дома составляет 315,9 к…
Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
€ 14,327
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 95 объектов
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно
Площадь 2 534 м²
Количество этажей 1
€ 3
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Склад 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Склад 3 комнаты
Гродно
Комнаты 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€ 1,109
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
Склад в Волковыск, Беларусь
Склад
Волковыск
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
€ 677
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
Ресторан, кафе 3 ванных в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 ванных
Третьяковский сельский Совет
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Аренда. Придорожный сервис на трассе М6: Минск-Гродно  Сдаем в аренду на длительный …
Земельные участки
Смотреть все 18 объектов
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет
€ 12,941
Продается участок в СТ «Криничка» площадью 0.1138 га, земля с плодородным грунто…
Земельные участки в Гродно, Беларусь
Земельные участки
Гродно
€ 124,787
Фундамент под строительство торгового центра в Грандичах. Продаем незавершенное законсервиро…
Земельные участки в Поречский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Поречский сельский Совет
Площадь 285 м²
€ 12,017
Продается фундамент с земельным участком по адресу: Гродненский р-н Поречский с/с, аг. Пореч…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет
€ 3,605
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
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ВСП недвижимость инвест
440 объектов

Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

ООО АН РИАЛИТИ
547 объектов
Агентство недвижимости Бреста REALITY. Мы придерживаемся принципа "Домашнего агентства", максимально соориентированного на потребности наших клиентов, продавцов и покупателей недвижимости в Бресте и Брестском регионе. Мы заботимся о каждом своем клиенте! Наше агентство не поддерживает принципов агентств недвижимости, работа которых основана на бизнес процессах, построенных для получения максимальной прибыли, с использованием НЛП, агрессивной рекламы и других современных достижений науки продаж. Так как недвижимость для людей это не просто товар, а намного большее. Наша цель - добросовестная помощь людям в решении своего жилищного вопроса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Агентство недвижимости Бреста REALITY специализируется на оперативном и качественном оказании риэлтерских услуг. Мы готовы помочь в любой ситуации, грамотно организовать согласование условий сделки, подписание и регистрацию договора купли-продажи, чтобы вы могли выгодно и комфортно приобрести или реализовать объекты недвижимости: квартиры, дома, участки, коммерческие объекты в Бресте и Брестском регионе.
Гарант Недвижимость

Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска. Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.

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