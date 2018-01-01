Магазин недвижимости
«Магазин недвижимости» – риэлтерское агентство в Гродно и Гродненской области. Мы сопровождаем клиента от мысли о купле-продаже недвижимости до юридически грамотной и успешной сделки. Специализируемся на продаже, покупке и обмене квартир, домов и коммерческой недвижимости, осуществляем юридическое сопровождение сделок, помогаем с оценкой и аналитикой, выгодным инвестированием, переводом квартир в нежилой фонд и другими услугами.
Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.
Оценка стоимости, консультации, реклама в СМИ и соцсетях, профессиональная фото- видеосъемка, 3D-туры – бесплатны. Клиент платит нам только за результат, по факту сделки купли-продажи, а в риэлтерские нюансы может даже не вникать. Среди них согласование условий сделки, оформление соглашения о задатке, сбор и подготовка необходимых для сделки документов, ускоренное открытие счетов и перечисление денег, изучение истории данной недвижимости, проверка собственника на задолженности по платежам и т.д.