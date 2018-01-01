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ВАРИАНТ

Беларусь, ул.Платонова, д.49, корпус А, пом.2, 220012 Минск
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ВАРИАНТ
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
variant-an.by
Описание

Агентство недвижимости «Вариант» на сегодняшний день является одной из ведущих и динамично развивающихся риэлтерских компаний города Минска и пригорода. Основной составляющей успеха нашего агентства являются профессионализм команды целеустремленных и амбициозных личностей. Специалисты компании представляют собой сплав мудрости опыта и энергии молодости, благодаря чему решать свой жилищный вопрос с агентством «Вариант» легко и комфортно. Деятельность нашей компании сосредоточена на оказании риэлтерских услуг населению и компаниям при операциях по купле-продаже недвижимости. Только за прошедший год с нашей помощью благополучно решили жилищный вопрос около 700 семей. Мы смотрим в завтрашний день, поэтому в агентстве «Вариант» разработана и благополучно работает система обучения и адаптации стажеров, которые в обозримом будущем становятся коллегами в нашей команде профессионалов. База объектов недвижимости агентства «Вариант» представлена различными предложениями на любой вкус и бюджет потенциальных покупателей, а также постоянно наполняется актуальными объявлениями в сфере недвижимости.

Услуги

Оказываем помощь в покупке и продаже жилой и коммерческой недвижимости

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Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».

Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельные участки – все это входит в сферу деятельности специалистов наших компаний, которые сопровождают сделку от начала до конца. Наши услуги клиенты оплачивают только после успешной сделки по тарифам, установленным государством.

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Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие ускорить работу с информацией и повысить качество и эффективность работы риэлтеров и агентов. Наша компания дорожит безупречной репутацией и заслуженным доверием, а потому мы внимательно следим за соблюдением стандартов высокого качества оказания услуг и безопасности сделок. Главный капитал и гордость компании – это наша команда, настоящие профессионалы с большим опытом, которые знают о своем деле всё и любят его. Мы – компания грамотная, мотивированная на успех.

ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"
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"Персональный риэлтор Недвижимость" - это бренд, который уже 19 лет помогает клиентам купить,продать и решить любые вопросы в сфере недвижимости. Если необходимо продать квартиру или купить хороший дом, люди обращаются к нам за помощью. Ждём вас в гости по адресу: пер.Тани Карпинской д.11.

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Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В нашей компании каждый клиент может получить обширный комплекс услуг по операциям с недвижимостью и профессиональную юридическую консультацию. Мы ценим своих клиентов и всегда рады им. Нами движет стремление понять наших клиентов и оказать им содействие. Мы ориентируемся на долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами. Мы неуклонно соблюдаем взятые на себя обязательства и действуем исходя из общечеловеческих ценностей. Наши партнеры - важная составляющая успеха нашей организации. Мы открыты для партнерства и взаимодействия как в рамках отдельных проектов, так и на долгосрочную перспективу.

Агентство недвижимости «КУБ»
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Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».

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