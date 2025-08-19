ООО Монолит Истейт

Об агентстве

АН «Монолит» – лучший федеральный партнер по недвижимости

Нам доверяют. Безупречная репутация агентов и на рынке более 25 лет

Компания «Монолит» выступает экспертом по продаже и аренде недвижимости в Нижнем Новгороде и регионах с 1997 года. За это время агентство обрело репутацию надежного партнера для банков, застройщиков и частных клиентов.

Мы вошли в топ – 13 агентств недвижимости России по выдаче кредитов в 2024 году, стали победителем VII ежегодной HR-премии «Работодатель года 2024».

Агентство «Монолит» — действующий член Нижегородской Гильдии сертифицированных риелторов, что говорит о надежности компании и высокой квалификации сотрудников.