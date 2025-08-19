  1. Realting.com
ООО Монолит Истейт

Россия, Нижний Новгород
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1997
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Русский
Веб-сайт
monolitestate.com
Об агентстве

АН «Монолит» – лучший федеральный партнер по недвижимости

Нам доверяют. Безупречная репутация агентов и на рынке более 25 лет

Компания «Монолит» выступает экспертом по продаже и аренде недвижимости в Нижнем Новгороде и регионах с 1997 года. За это время агентство обрело репутацию надежного партнера для банков, застройщиков и частных клиентов. 

Мы вошли в топ – 13 агентств недвижимости России по выдаче кредитов в 2024 году, стали победителем VII ежегодной HR-премии «Работодатель года 2024».

Агентство «Монолит» — действующий член Нижегородской Гильдии сертифицированных риелторов, что говорит о надежности компании и высокой квалификации сотрудников.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 21:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в России
Ольга Миронова
Ольга Миронова
