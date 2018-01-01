  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Hurghadians Property

Hurghadians Property

Египет, Mohamed Saeid Street, Red Sea, Hurghada, Egypt
;
Hurghadians Property
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
hurghadiansproperty.com
Мы в соцсетях
Описание

Известное агентство недвижимости Hurghadians Property предлагает вам широкий выбор недвижимости в Хургаде, Сахл-Хашише, Эль-Гуне, Макади и Сома-Бей. Мы гордимся тем, что смогли завоевать безукоризненную репутацию, работая как с застройщиками, так и индивидуальными покупателями на всем побережье Красного моря.
Нам удалось этого достичь, удовлетворяя все потребности отечественных и международных инвесторов.
Мы подбираем для вас лучшие варианты в самых привлекательных местах по объективным ценам.

Мы будем рады предоставить вам лучшие и надежные услуги по покупке, аренде или продаже квартир, вилл и коммерческой недвижимости в районе Красного моря.

Новостройки
Смотреть все 2 новостройки
One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Хургада, Египет
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Hurghadians Property

Platinum Resort Интегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, предоставляющий все необходимое, чтобы уйти и насладиться отдыхом круглый год.

В нескольких минутах от центра города, с удобствами, которые гарантируют, что вам никогда не придется прерывать свое время, разработанными профессиональными архитекторами и дизайнерами интерьера, чтобы отразить высочайший уровень качества и элегантности.

На курорте есть просторные коммерческие зоны, где разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения.

 

Современный роскошный курорт расположен на главной улице деревни Роуд новой Хургады, недалеко от отеля Rixos Magawish и недалеко от одного из самых популярных отелей, Albatross Resort.

Проект расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Хургады и в 5 минутах езды от нашего пляжного отеля Gravity Hurghada. на расстоянии пары минут ходьбы,

Вы доберетесь до популярной местной достопримечательности Hurghada Grand Aquarium и в нескольких минутах езды от знаменитых международных гостиничных сетей и крупного торгового и развлекательного центра Senzo mall.

Курорт имеет просторные коммерческие зоны, в которых разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения.

Курорт идеально подходит для клиентов с роскошным образом жизни, с бассейнами, садами, барами, ресторанами, прачечной, фитнес-клубом, супермаркетом и стойкой регистрации отеля с услугами консьержа, спутниковым телевидением и доступом в Интернет.

В сочетании с удобным расположением комплекса, который состоит из студий и апартаментов с 1 и 2 спальнями,

жители получат выгоду от уютных апартаментов Platinum Resort, которые строятся по роскошной спецификации с использованием высококачественных материалов, керамики и стекла.

Platinum Resort имеет следующие удобства: доступ к пляжу, служба безопасности, бассейны, спортивный и фитнес-клуб, обслуживание номеров и собственные объекты инфраструктуры проекта, соответствовать требованиям жителей в любое время.

 

План оплаты

 

Авансовый платеж: 10%

Рассрочка: 90% равняется 5 годам

плата за обслуживание: 8%

Дата доставки: 2025

La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от € 32,030
46–128 м² 12 квартир
Сдача в: 2022
Агентство недвижимости: Hurghadians Property
< p > La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. < / P >< p > Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, что у вас на пороге, что еще можно попросить, этот проект находится в 5 минутах езды от аэропорта Хургады, в 10 минутах от центра города, где вы найдете кофе Коста, MacDonald's и множество магазинов, баров и ресторанов в вашем распоряжении. Морской пехотинец Хургада также находится всего в 15 минутах езды, где вы можете посидеть, глядя на коллекцию красивых яхт, плавающих в чистых голубых водах Красного моря, и попробовать египетские деликатесы в одном из многочисленных столбцов. < / p >< p > Маленький Будда находится всего в нескольких минутах ходьбы от набережной и является главным рестораном города, суши-баром, лаунджем и клубом. Если вы чувствуете себя немного более энергичным, вы можете прогуляться до набережной Аль-Дау, где вы сможете увидеть впечатляющие скульптуры и насладиться уличными фестивалями, которые проходят, затем перейдите в клуб элементов, чтобы закончить свою ночь стильно. < / p >< p > < / p >< p > La Bella Resort предложит подземную парковку, < / p >< p > 24/7 Безопасность, Центральный спутник, Тренажерный зал, < / p >< p > Фармация, магазины, супермаркет, бассейн и многое другое. < / p >< p > La Bella Resort действительно имеет все это и находится в одном из лучших мест в Хургарде. < / p >< p > Не откладывайте резервирование одного из этих устройств, они действительно не останутся надолго. < / p >< p > Планы выплат < / p >< p > Только 10% депозит обеспечит ваше устройство, 10% при подписании контракта и 80% план платежей на срок до 4 лет. < / P >< p > Из покупной цены взимается 10% платы за обслуживание, поэтому нет необходимости платить ежегодно. < / p >
Наши агенты в Египте
Ahmed Mohameden Mohameden
Ahmed Mohameden Mohameden
20 объектов
Агентства рядом
My Real Estate
85 объектов

Компания «Моя недвижимость» предлагает большой выбор квартир и вилл в Египте на Красном море, а также участки земли, отели, здания и другие объекты недвижимости. Мы занимаемся продажей недвижимости в Хургаде, Эль Гуне, Сафаге, Марса Аламе, Шарм эль-Шейхе, Каире, Айн Сохне, на Средиземноморском побережье, в Александрии и других регионах Египта.

Также, мы предлагаем Вам эксклюзивные яхты на покупку и аренду.

Мы предоставляем весь комплекс услуг по поиску и приобретению недвижимости в Египте – квартир, вилл, участков земли и т.д.

Мы предоставляем нашим покупателям рекомендации профессиональных независимых юридических компаний, которые проведут все необходимые процедуры по оформлению Вашей покупки.

Мы также можем порекомендовать компании, предоставляющие услуги по дизайну и отделке, страховые компании, которые помогут Вам получить дом Вашей мечты в Египте.

Deals On Seas - عقارات عالبحر
2 объекта

Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real estate and infrastructure using modern tools, reconciling the interests of the tenant and the client through the maintenance and protection of assets, as well as ensuring the maximum value of assets.  

Palma Group Developer
13 объектов

Palma Group Hotels and Developments - датско-египетская компания, расположенная в Хургаде. Первый проект недвижимости был начат в 2005 году, начиная с Palma Resort.

Стремясь к устойчивому развитию и уникальной архитектуре, компания продолжает распространять инновации и укреплять лояльность партнеров и домовладельцев.

Realting.com
Перейти