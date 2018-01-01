Hurghadians Property

Хургада, Египет

Сдача в: 2023

Platinum Resort Интегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, предоставляющий все необходимое, чтобы уйти и насладиться отдыхом круглый год.

В нескольких минутах от центра города, с удобствами, которые гарантируют, что вам никогда не придется прерывать свое время, разработанными профессиональными архитекторами и дизайнерами интерьера, чтобы отразить высочайший уровень качества и элегантности.

На курорте есть просторные коммерческие зоны, где разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения.

Современный роскошный курорт расположен на главной улице деревни Роуд новой Хургады, недалеко от отеля Rixos Magawish и недалеко от одного из самых популярных отелей, Albatross Resort.

Проект расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Хургады и в 5 минутах езды от нашего пляжного отеля Gravity Hurghada. на расстоянии пары минут ходьбы,

Вы доберетесь до популярной местной достопримечательности Hurghada Grand Aquarium и в нескольких минутах езды от знаменитых международных гостиничных сетей и крупного торгового и развлекательного центра Senzo mall.

Курорт имеет просторные коммерческие зоны, в которых разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения.

Курорт идеально подходит для клиентов с роскошным образом жизни, с бассейнами, садами, барами, ресторанами, прачечной, фитнес-клубом, супермаркетом и стойкой регистрации отеля с услугами консьержа, спутниковым телевидением и доступом в Интернет.

В сочетании с удобным расположением комплекса, который состоит из студий и апартаментов с 1 и 2 спальнями,

жители получат выгоду от уютных апартаментов Platinum Resort, которые строятся по роскошной спецификации с использованием высококачественных материалов, керамики и стекла.

Platinum Resort имеет следующие удобства: доступ к пляжу, служба безопасности, бассейны, спортивный и фитнес-клуб, обслуживание номеров и собственные объекты инфраструктуры проекта, соответствовать требованиям жителей в любое время.

План оплаты

Авансовый платеж: 10%

Рассрочка: 90% равняется 5 годам

плата за обслуживание: 8%

Дата доставки: 2025