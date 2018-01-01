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Estater

Грузия, Javakheti 1 Turn, 5
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Estater
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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English, Русский
Наши агенты в Грузии
Екатерина Боронихина
Екатерина Боронихина
3 объекта
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Prestige Georgia LLC
50 объектов
MBG Group
1 496 объектов

Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!

ELT Building
1 объект

Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

Mardi Holding
2 объекта
ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
ODA PROPERTY
14 объектов

"ODA PROPERTY" - это команда с 15-летним опытом работы в сфере консультирования клиентов и в рынке недвижимости, которая предлагает высококачественные услуги для покупателей и продавцов недвижимости с комфортом и легкостью. Мы - команда, которая познакомила Грузию с признанной во всем мире культурой агентских услуг. Недвижимость, которую вы можете приобрести через нас - имеет полный набор сопроводительных документов. Индивидуальный подход, потребности и запросы инвесторов - приоритеты „ODA PROPERTY“ для этого мы готовы сделать для вас больше, чем вы ожидаете чтобы гарантировать вам профессионализм и честность.

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