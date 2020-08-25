  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Агентство недвижимости «Центральное»

Агентство недвижимости «Центральное»

Беларусь, ул. Сухая, д. 4, пом. 1, 220004 Минск
Поделиться с помощью:
QR
Агентство недвижимости «Центральное»
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.central.by
Описание
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ". Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений на рынке недвижимости, может быть нелегкой задачей. Каждый продавец стремится реализовать свой объект по максимальной цене. С другой стороны, находятся покупатели, которым важна максимально низкая стоимость. Немаловажным фактором является "юридическая чистота" сделки. Выход - обратиться в надежное агентство недвижимости, которое возьмет на себя проведение всех необходимых операций. Агентство недвижимости "Центральное" станет для вас надежным помощником в решении жилищного вопроса. В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже или покупке объектов недвижимости, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант. К Вашим услугам квалифицированные специалисты нашего агентства. Сотрудники компании будут сопровождать Вас на всех этапах, что гарантирует Вам спокойствие при проведении сделки.
Услуги
СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕГО АГЕНТСТВА: Помогут Вам подобрать необходимый объект недвижимости Подготовят Вашу недвижимость к продаже Проконсультируют по всем вопросам, связанным с куплей/продажей недвижимости
Наши агенты в Беларуси
Кирилл Смирнов
Кирилл Смирнов
98 объектов
Агентства рядом
Кохинур
46 объектов
БизнесХаус
27 объектов
Гармония недвижимости
34 объекта
Помочь в решении любых вопросов с недвижимостью вам сможет наше агентство «Гармония недвижимости», предлагающее полный спектр услуг по продаже квартир в Минске и других соседних городах, приобретении загородной и коммерческой недвижимости, земельных участков и дач. Если вам дороги ваше время, нервы и деньги, тогда воспользуйтесь услугами настоящих профессионалов! Также, если Вам надо купить недвижимость и Вы цените каждую минуту своей жизни, то подбор выгодных вариантов Вы можете доверить нашим опытным специалистам, которые, в необходимые для Вас сроки подберут оптимальный вариант.
ООО "Добрые Мысли"
45 объектов
Агентство недвижимости «Добрые Мысли» создано командой единомышленников —профессионалов своего дела. У каждого из нас свой опыт в сфере недвижимости, который мы объединили, чтобы сформировать положительный имидж риэлтера в глазах клиентов. Предоставляя качественные риэлтерские услуги, соответствующие вашим ожиданиям, мы хотим задать высокую планку для всех агентств на рынке недвижимости в Беларуси. Мы действительно любим и знаем свою работу, понимаем потребности наших клиентов и стремимся максимально полно их удовлетворить.
Мир недвижимости плюс
96 объектов

Свою миссию мы видим в предоставлении всем клиентам риэлторских услуг высочайшего качества с надежностью, какую не может обеспечить ни одна другая компания, в повышении имиджа агентства недвижимости как открытого, честного, высокопрофессионального посредника при осуществлении операций с недвижимостью на любом этапе: от консультирования — до проведения сделок.

Realting.com
Перейти