Na Kluea, Tajlandia

od €74,593

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! City Garden Tropicana to nowy kompleks luksusowych apartamentów w prestiżowej dzielnicy w północnej Pattaya. Kondominium składa się ze 188 nowoczesnych apartamentów położonych w uroczej zielonej okolicy i oferuje szeroki wybór studiów, apartamentów z jedną i dwiema sypialniami na każdy gust. City Garden Tropicana ma marzycielski, nowoczesny design wypełniony europejskim kolorem. Apartamenty są wynajmowane z pełną dekoracją, meblami i sprzętem gospodarstwa domowego! Bujne zielone ogrody kompleksu zapewniają spokojne wakacje, a jacuzzi, sauna i łaźnia parowa zapewniają odmłodzenie i relaks. Ponadto dostępność całodobowej ochrony i specjalistyczna usługa sprzątania zapewnia czystość i spokój we wspólnych pomieszczeniach. W pełni wyposażone centrum fitness zaspokoi Twoje potrzeby zdrowotne i dobre samopoczucie. A taras na dachu to malownicze miejsce, w którym można się zrelaksować i podziwiać panoramiczne widoki na morze i miasto. Do plaży i centrum miasta można dojechać regularnym autobusem. Inwestowanie w tę nieruchomość zapewnia lepszą jakość życia, ponieważ będziesz cieszyć się maksymalną wygodą w prostej, pięknej i radosnej egzystencji! PASZCZ: - Panoramiczne widoki na morze i miasto - Ciche nowoczesne windy - Lobby z recepcją dla gości i recepcją - Krajobrazowy tropikalny ogród z terenami rekreacyjnymi - Trzy baseny - Taras słoneczny - Centrum fitness i spa - Jacuzzi, łaźnia parowa i sauna - Restauracja i kawiarnia - Telewizja satelitarna - Internet Wi-Fi - Plac zabaw - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - System nadzoru wideo CCTV ( ) - Elektroniczny system dostępu Karty ( ) - Usługi leasingowe Zadzwoń do nas, a my BEZPŁATNIE wybierzemy dla Ciebie najlepszą nieruchomość w Tajlandii! Tylko wiarygodni programiści!