Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand

Surat Thani, Tajlandia

od €194,989

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Sunshine Beach Condominium – to nowy światowej klasy kondoter od twórcy TH Group Phuket. Kompleks plażowy zamieni marzenia o luksusowych wakacjach na egzotycznej wyspie obmytej lazurowymi wodami Morza Andamańskiego w rzeczywistość. Sunshine Beach Condominium Phuket ma doskonałą lokalizację w okolicy Cherngtal: zaledwie 50 metrów od uroczej plaży, wzdłuż której znajdują się najbardziej luksusowe i wybitne hotele i kluby plażowe. Sunshine Beach – to kompleks składający się z 9 budynków o wysokości 4 i 5 pięter, które oferują 672 luksusowe apartamenty prezentowane przez studia, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Wszystkie apartamenty mają piękne widoki na morze, rzekę, góry, basen. Infrastruktura: Condotel będzie małym miasteczkiem z starannie przemyślaną infrastrukturą: Pula –; Restauracja – « Akwarium »; - bary w pobliżu basenów i bar Sky na dachu; Centrum konferencyjne –; – SPA; Klub dla dzieci –; Centrum fitness –; – bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7; – parking strzeżony; – usługi pralnicze; – wi fi. Lokalizacja – Layan Beach – 50 metrów; – Laguna Phuket – 5 minut jazdy samochodem do prestiżowej dzielnicy, w której koncentrują się wszystkie najlepsze restauracje i kluby plażowe na wyspie; – Bowt Avenue – 8 minut jazdy samochodem do słynnej ulicy handlowej; – Centrum handlowe i rekreacyjne Porto de Phuket – 8 minut jazdy samochodem; – Blue Tree Entertainment Complex – 15 minut jazdy samochodem; – Odległość do międzynarodowego lotniska Utapao – 20 minut jazdy samochodem. Funkcje projektu: Sunshine Beach Condominium Phuket – Projekt składa się z dwóch części: rezydenta i hotelu. W której części wybór mieszkania zależy od celu nabycia nieruchomości. Jeśli zawsze marzyłeś o życiu na wyspie lub długich wakacjach w elitarnej okolicy, to część rezydenta jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Korzyści z mieszkania obejmują: – możliwość życia w mieszkaniu przez cały rok bez ograniczeń; – apartamenty są w pełni umeblowane, w tym kuchnia, w przeciwieństwie do pokoi hotelowych; – możliwość korzystania ze wszystkich usług kompleksu, w tym części hotelowej. Dla inwestorów dostępna jest część hotelowa. Apartamenty o unikalnym układzie i niesamowitych udogodnieniach umożliwiają nie tylko opłacalne inwestowanie pieniędzy, ale także spędzanie niezapomnianych wakacji przez 30 dni w roku. Kupując mieszkania inwestycyjne, otrzymujesz: – profesjonalne zarządzanie nieruchomościami hotelowymi; – pełne meble; - gwarantowany dochód z najmu w wysokości 7% przez 5 lat; – możliwość zwrotu 115% kosztów mieszkań po 5 latach ( zwrot odkupu ); – bezpłatne zarządzanie przez 5 lat. Zadzwoń lub napisz, z przyjemnością doradzimy Ci za darmo!