Phuket, Tajlandia

Cena na żądanie

Deweloper: Utopia Corporation

Phuket — wolne i bezpieczne miejsce, którego szukają. Udało nam się zaprojektować ten projekt willi, odpowiedni na długoterminowe pobyty, w czystym japońskim stylu prostoty, japońskim minimalizmie i czystej naturze Phuket — to są metody łączenia, których wszyscy szukaliśmy. Dziś prezentowany Waszym oczom UTT to idealne połączenie obu. Funkcjonalnie pozycjonowana jako „najbardziej poszukiwana willa” z 2/3 sypialniami i salonami w czystym japońskim stylu w Phuket. Produkty just-in-time dla mieszkańców Phuket i jednocześnie produkt „drugiego domu” przeznaczony dla obcokrajowców i rodzin, nazywamy go „Planem B Twojego życia”.