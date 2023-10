New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €636,296

Poddaj się: 2023

Serene Condominium znajduje się pomiędzy dwiema najpopularniejszymi plażami Phuket - Surin i Bang Tao. To jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Phuket. To miejsce można nazwać najbardziej udanym na wyspie. Z apartamentów otworzą się wspaniałe widoki na morze lub góry. Główna koncepcja tego wyjątkowego kondominium – przyjazność dla środowiska we wszystkim. Jest to jeden z niewielu projektów, których budynki zostaną wyposażone w zielone tarasy, a kompleks całkowicie utopi się w zielonych drzewach i różnych roślinach tropikalnych. Infrastruktura: – 3 baseny: 2 na parterze, 1 na 8 piętrze; Restauracja – na 8 piętrze; – kawiarnia w recepcji; – odbiór 24/7; – usługa konsjerża; – siłownia z widokiem na morze; – centrum spa i sauny; – bezpieczeństwo 24/7; – parking podziemny; – bezpłatny transfer basowy na plaże i sklepy; – usługi pralnicze; – wi fi. Lokalizacja: Dziś jest to najbardziej obiecujący projekt w Phuket ze względu na jego lokalizację w środkowej części wyspy, skąd łatwo jest dostać się na plażę lub miejsca rozrywki. – Odległość do plaży Bangtao – 500 metrów; – Odległość do plaży Surin – 1,1 km; – Odległość do słynnych klubów plażowych Catch beach club, Catch junior, Xana beach club, Dream Beach club – 500 metrów; – Odległość do alei łodzi z wieloma restauracjami, kawiarniami, salonami piękności, centrami handlowymi i sklepami – 10 minut jazdy samochodem; – Odległość do nowego niebieskiego drzewa – 15 minut jazdy samochodem; – Odległość do międzynarodowego lotniska Utapao – 30 minut jazdy samochodem. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!