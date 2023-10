New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €233,959

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Stylowy penthouse w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Icon Park w dzielnicy Kamala. Penthouse składa się z 2 sypialni z 2 łazienkami, jest idealnie zaprojektowany w nowoczesnym stylu i wyposażony w wysokiej jakości meble. Apartamenty oferują piękne widoki na góry. EDUKACJA LCD: basen z jacuzzi i tarasem słonecznym, siłownia, ochrona 24/7, nadzór wideo 24/7, parking, spa, sauna, recepcja / lobby. Projekt oferuje inwestorom możliwość posiadania nieruchomości w Phuket z uprzywilejowanym dostępem do światowej klasy obiektów. Dochód z wynajmu - 7% Zapewniona jest bardzo wygodna, nieoprocentowana rata z minimalną pierwszą ratą! Własność mieszkania to kwota zagraniczna. W pobliżu, gdzie znajduje się penthouse, znajduje się wiele restauracji, kawiarni, barów, klubów nocnych, gabinetów masażu, a także wszelkiego rodzaju sportów wodnych, kurortów i plaż. Międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się 28 km, czas podróży wynosi około 40 minut. Placówka medyczna znajduje się 850 metrów od hotelu. Szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie, około 11 minut pieszo. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Tajlandii! Konsultacja jest bezpłatna!