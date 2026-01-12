  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Palmetto Park Condominium

Karon, Tajlandia
od
$118,168
od
$5,903/m²
;
6
ID: 24647
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.03.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Karon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany

O kompleksie

Przeniesienie
Palmetto Park Condominium doskonale rozwija swój rytm życia w nowym boutique condominium na wyspie Phuket od profesjonalnego dewelopera znanego jako Group House House. Projekt został stworzony twórczo, aby sprostać dobrobytowi, kulturze i tradycjom mieszkańców, a także priorytetom potencjalnych i wartościowych inwestycji, które zapewniają 7% gwarantowanej rentowności wynajmu przez trzy lata, a także 14 bezpłatnych noclegów.

Ponadto projekt oferuje kompleksowe udogodnienia, w tym piękny recepcja i lobby, wspólny basen, w pełni wyposażona siłownia, wspólny ogród, bujny zielony salon i doskonały system bezpieczeństwa. Istnieją również 2 rodzaje pokoi do wyboru, urządzone w nowoczesnym stylu, począwszy od 1-2 sypialnie, w sumie 77 jednostek mieszkalnych. Ponadto, dbając o prywatność mieszkańców, znajduje się w prostej lokalizacji, która zawiera góry i bujne zielone drzewa, a także tylko 950 metrów w pobliżu Karon Beach lub około 15 minut. Jest również blisko do wielu popularnych atrakcji turystycznych, takich jak plaża Kata, Kata Noi Beach, Tri Trang Beach, Freedom Beach, Patong Beach i Karon View.

Lokalizacja na mapie

Karon, Tajlandia

