Kompleks mieszkalny Palmetto Park Condominium

Palmetto Park Condominium doskonale rozwija swój rytm życia w nowym boutique condominium na wyspie Phuket od profesjonalnego dewelopera znanego jako Group House House. Projekt został stworzony twórczo, aby sprostać dobrobytowi, kulturze i tradycjom mieszkańców, a także priorytetom potencjalnych i wartościowych inwestycji, które zapewniają 7% gwarantowanej rentowności wynajmu przez trzy lata, a także 14 bezpłatnych noclegów.



Ponadto projekt oferuje kompleksowe udogodnienia, w tym piękny recepcja i lobby, wspólny basen, w pełni wyposażona siłownia, wspólny ogród, bujny zielony salon i doskonały system bezpieczeństwa. Istnieją również 2 rodzaje pokoi do wyboru, urządzone w nowoczesnym stylu, począwszy od 1-2 sypialnie, w sumie 77 jednostek mieszkalnych. Ponadto, dbając o prywatność mieszkańców, znajduje się w prostej lokalizacji, która zawiera góry i bujne zielone drzewa, a także tylko 950 metrów w pobliżu Karon Beach lub około 15 minut. Jest również blisko do wielu popularnych atrakcji turystycznych, takich jak plaża Kata, Kata Noi Beach, Tri Trang Beach, Freedom Beach, Patong Beach i Karon View.