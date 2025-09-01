Kompleks mieszkalny Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao.
Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lub prywatnych basenów.
Zarządzanie kompleksem - Radisson Hotel Group:
W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania inżynieryjne: systemy inteligentnego domu, okna panoramiczne, izolację akustyczną, drzwi przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, japoński system oczyszczania wody, prywatne podgrzewacze wody, parking podziemny oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.