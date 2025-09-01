  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Kompleks mieszkalny Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Phuket City Municipality, Tajlandia
Data aktualizacji: 6.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao.

Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lub prywatnych basenów.

Zarządzanie kompleksem - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się operatorów w branży hotelarskiej.
  • Portfolio Radisson obejmuje dziewięć marek i ponad 1500 hoteli w 114 krajach. Firma działa w branży hotelarskiej od ponad 60 lat, koncentrując się na personalizacji i wyjątkowych doświadczeniach gości.
  • Zarządzanie hotelem Radisson gwarantuje wysoki poziom usług i stabilny dochód dla inwestorów.
  • Kompleks będzie działał w systemie wynajmu apartamentów w proporcji 70/30, z możliwością samodzielnego zamieszkania w apartamentach przez właścicieli.
  • Dodatkowo Radisson oferuje własny program lojalnościowy z ekskluzywnymi cenami i przywilejami dla członków.

W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania inżynieryjne: systemy inteligentnego domu, okna panoramiczne, izolację akustyczną, drzwi przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, japoński system oczyszczania wody, prywatne podgrzewacze wody, parking podziemny oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

