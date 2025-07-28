Mieszkanie w nowym budynku 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

  1. Realting.com
Limassol, Cypr
$523,680
ID: 33308
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Cypr
  Okolica
    Limassol District
  Miasto
    Limassol

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance

Lokalizacja na mapie

