  2. Thaïlande
  3. Chonburi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Pattaya
29
Pattaya
119
Na Chom Thian
39
Nong Pla Lai
12
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Pattaya, Thaïlande
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le nouveau complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de la vie urbaine de Pattaya. Situé dans le centre de Pattaya, à proximité des plages. À 100 mètres de l'arrêt de bus du complexe, à proximité des centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissem…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,438
La résidence dispose de deux piscines, un jacuzzi, un sauna et un bain à vapeur, des centres de remise en forme, un café et un restaurant, un parking souterrain, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Cuisines, armoires et baignoires européenn…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 34
Une occasion d'investissement unique au cœur de Jomtien est une copropriété avec une vue imprenable sur la mer et une infrastructure de première classe! Rendements attendus jusqu'à 8% par an! Installations disponibles ! Mobilier complet ! La Riviera Santa Monica est une copropriété moderne o…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya, Thaïlande
depuis
$98,360
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Olympus est un nouveau complexe d'appartements de luxe dans un quartier prestigieux du centre de Pattaya, avec vue sur la mer et la ville ! Le projet se compose de six bâtiments de 8 étages, propose des studios et des appartements dont les intérieurs sont décorés par des designers professio…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,242
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%;…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,08M
Les luxueuses villas de piscine de style moderne. La proximité avec le réservoir et l'emplacement parmi la verdure luxuriante créent l'atmosphère de tranquillité pour chaque résidence.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzziparking pour 4-5 voituresSécurité 24 heures sur 24Salle de fitnes…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,013
Un complexe résidentiel unique avec un thème japonais de SPA et de bien-être au cœur de Pattaya, à seulement 1 km des principales attractions et plages.Il s'agit d'un projet de taille basse axé sur le bien-être et un style de vie harmonieux, parmi lesquels se trouvent un SPA complet avec des…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$137,365
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 31
Un investissement immobilier idéal pour un revenu permanent et une croissance du capital ! Appartements EDGE dans le centre de Pattaya. Rendement à partir de 7 % !Acomptes ! La maison est louée !Tous les appartements sont vendus entièrement meublés, avec appareils électroménagers intégrés et…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$463,568
Nous proposons des appartements meublés avec une vue panoramique sur la mer et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine à débordement, d'une grande terrasse sur le toit, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'un jardin, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidé…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$189,956
L'infrastructure complexe:stationnementSalle de réunionlobbySpasimulateur de golfClub pour enfantsJardin zendomaine de co-travailpiscinesjacuzziSalles de séjourSalle de sportService de conciergerieSécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéoDébut de la construction - Janvier 2026.Achèveme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,824
L'infrastructure complexe:terrain sportifSpasimulateur de golfSalle de réunionstationnement souterrainlobbymagasinscascadesPiscines pour enfants avec tobogganspiste de joggingSalles de séjourjardin paysagerrestaurantSalle de sportPiscine de 2 mètres avec jacuzziaire de jeux pour enfantsDébut…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$129,087
La résidence dispose d'une fontaine, d'une piscine et d'un jacuzzi, d'un espace spa et d'un sauna, d'une salle de conférence, de restaurants, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'une salle de sport, d'un parking, d'un jardin paysager.Avantages Revenu garanti de 6 % sur 8 ans.Empla…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$109,130
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 59
Copacabana Beach Jomtien - a skyscraper of 59 floors in Pattaya with an excellent location in the Jomtien area. The complex is located close to the sea. The main feature of Copacabana Pattaya – is the opportunity to buy an apartment with a private pool, swimming in which you can enjoy a lux…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$181,630
Un projet résidentiel haut de gamme situé dans la zone la plus prestigieuse près de Jomtien Beach à Pattaya.Le complexe comprendra la plus grande piscine de la ville avec des espaces intérieurs et extérieurs, de nombreux espaces de loisirs, une piscine sur le toit avec vue panoramique, des s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$241,996
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 37
Ocean Portofino Jomtien is a luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury seaside condominium that features 268 units with unique views of Asia's largest marina. The complex is located in a super-prestigious place of the Jomtien Riviera…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$435,345
Villas luxueuses et élégantes au design "Modern Luxury Nordic". Élégance élégante avec design, en pensant à chaque détail de la vie. Conçu pour répondre aux besoins d'utilisation dans toutes les fonctions, pour relier le bonheur et l'engagement familial. Société de qualité et vie privée avec…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,824
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Yield from 8%! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! Very comfortable interest-free installments with a minimum down payment are provided! Luxury apartment in the prestigious DREAM complex, located in a picturesque location on Pratu…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$146,541
Nous offrons des appartements avec balcon et une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'un système de sécurité, un parking souterrain, une piscine, un sauna, un centre de remise en forme, un jardin.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderneArmoiresClimatisationEmpl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$613,657
"Reservoir Town" vivant luxueux et élégant avec "Modern Tropical"conception. Qualité, confort et grande intimité par limité 16 villas privilégiées. Embrassés par la nature environnante, ombragés, spacieux, chaque chambre ouverte sur de beaux paysages. Y compris piscine personnelle et haute s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$479,516
Le complexe, inspiré par les villas historiques de Bibury en Angleterre, allie charme anglais vintage et luxe moderne. Les jardins soigneusement aménagés sont décorés de piscines privées, créant une retraite tranquille.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzijardin privéparking pour 2 voi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Pattaya, Thaïlande
depuis
$68,987
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Apartments in a prestigious complex on Pratumnak hill. Great option for investment! Suitable for both permanent residence and rental! Yield from 7%!The house is commissioned! The apartments are furnished and ready to move in!Aurora Pratumnak — This Pattaya South apartment is located just 500…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$52,975
Nombre d'étages 8
Invest in a unique apartment located just a 5-minute walk from Jomtien Beach!Rental yield is 5%.Instalment possible: 60% upon signing the contract, the remaining 40 % for 4 years.The house is completed! The apartments are furnished! Ready to move in!Jada Beach Condominium is a condominium an…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,260
La résidence dispose d'un service de conciergerie de sécurité 24h/24, d'un centre de fitness, de trois piscines à débordement, d'un jacuzzi, de saunas, d'un restaurant, d'une grande terrasse sur le toit, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Ébénisterie de cuisineArmoiresCl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,912
Le nouveau condominium haut de gamme à Pattaya avec vue panoramique sur l'océan est situé entre Pratumnak et Jomtien, deux des zones les plus prestigieuses de la ville.Le complexe couvre plus de 2 hectares, et le bâtiment lui-même s'élève à 67 étages - c'est le point le plus élevé de la vill…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thaïlande
depuis
$63,663
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le 5ème projet de Sisaran de Bang Saray est un condo de luxe ECO Friendly comprenant 262 unités. Doté de plus de 15 installations pour les résidents et d'un éventail de services 5 étoiles, ce développement établira une nouvelle référence pour Bang Saray
Développeur
Sisaran
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya, Thaïlande
depuis
$57,981
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
STAR is a condominium in a modern design, from the company Siam Oriental. The project is located in the most prestigious area of the city, on the royal hill of Pratumnak, near the residence of the royal family. The city center, Bali Hai Pier, the famous Volking Street, is at hand. Pratumna…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$385,433
Le complexe se compose de villas de piscine d'inspiration japonaise, où la philosophie Zen rencontre le luxe moderne. Plongez dans les jardins tranquilles, détendez-vous près de la piscine accueillante et profitez d'espaces conçus pour une vie élégante.Caractéristiquespiscine privée avec jac…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$46,017
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 22–43 m²
29 objets immobiliers 29
Un complexe résidentiel d'un développeur européen avec les commodités les plus nécessaires dans la prestigieuse région de Pratumnak Hill. C'est la zone la plus élite de la ville de Pattaya, un endroit idéal pour une vie mesurée et des vacances de loisir.Le complexe est situé à 5 minutes en v…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Apartment 2 chambres
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Studio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$495,126
Le complexe de qualité construit avec attention à chaque détail. Spacieux séjours avec hauts plafonds. Grandes fenêtres pour beaucoup de lumière naturelle donnant sur le jardin pittoresque.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzistationnementSécurité 24 heures sur 24Installations et équip…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$143,534
Un condominium de luxe situé dans le centre de la plage de Jomtien. Il donne aux acheteurs une architecture ultra élégante, combinée avec des caractéristiques de style de vie hautement désirable qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de cette station balnéai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$120,449
Le projet de luxe moderne d'une superficie de 12 480 m2 est un bâtiment de 50 étages avec un complexe de divertissement unique sur le toit. La résidence dispose d'un large éventail d'appartements avec une vue panoramique imprenable sur l'océan, la baie de Pattaya, Koh Larn, la baie de Naklua…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 24
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! 500m à Jomtien Beach ! Embassy Resort – un complexe résidentiel unique de 8 étages, vous donne l'occasion de faire partie du monde prestigieux, où l'élégance des…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Pattaya, Thaïlande
depuis
$214,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 18
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,768
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 38
The Panora Condominium complex is a 38-story skyscraper located in one of the best areas of Pattaya ( Holm Pratumnak ). The complex offers panoramic sea views. The Panora Pattaya is just 250 meters from the beach. Pratamnak Hill – is a prestigious area and the only mountain in the Pattaya a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$133,505
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Une opportunité unique pour les investisseurs : des appartements de luxe au cœur de Jomtien avec un rendement élevé !Rendement locatif : jusqu'à 8%Installations disponibles !Mobilier complet !Distance jusqu'à la plage: seulement 500 mètres!AQUAROUS est conçu pour répondre aux besoins de tout…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Pattaya, Thaïlande
depuis
$34,170
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,392
Inspiré par les vagues et les courbes de Wongamat Beach, le bâtiment est un chef-d'œuvre architectural qui reflète la beauté naturelle de la baie de Wongamat et la métropole urbaine croissante de la région. Les lignes droites urbaines sont combinées avec des courbes élégantes et lisses, créa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Na Chom Thian, Thaïlande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 40
Riviera Monaco is an elite modern condominium located in Na Chom Thian southern Pattaya, in a popular area, on the first line of the sea, right by Jomtien Beach! The area is green, quiet, well developed. 40-storey skyscraper, includes 412 apartments, with an area of 26 - 130 square meters. …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$107,455
Nombre d'étages 46
Luxury apartment in the heart of Jomtien, Pattaya with unique design and world class amenities! Invest in luxury Riviera Jomtien apartments from the developer Riviera Group, providing rental yields starting from 5%! Beach 500m away! The apartments are fully furnished! Amenities: …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$153,182
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 49
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! Installations disponibles ! Première côte ! Le prix de l'appartement comprend toutes les finitions, plomberie, décoration, mobilier complet et appareils ménagers…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$546,471
"Onyx Grand Village" combine luxe, tranquillité et exquisité. Beau mobilier de finition et de qualité, piscine privée et jardins luxuriants - tout fournit l'oasis parfaite pour la détente et le rafraîchissement.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzijardin privésaunaparking pour 2 voitur…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$130,200
Gratte-ciel résidentiel de luxe dans le centre de PattayaLe bâtiment offre une vue panoramique imprenable sur les environs et le golfe de Thaïlande. Les 465 chambres en copropriété sont soigneusement conçues. En plus d'une sécurité 24h/24, une piscine de 240 m². et  Doté de ses propres resta…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,743
La résidence dispose d'une piscine de 18 mètres de long avec un jacuzzi, un sauna et un bain à vapeur, un centre de remise en forme, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance, un jardin, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderneArmoires encastréesClimat…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$77,800
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Luxurious 5 star life on Wongamat beach in tropical style This luxurious condominium from the experienced developer of the Global Top Group consists of 188 modern apartments in a charming tropical area. Exotic theme is continued in the design of stunning lobby, lush and picturesque gardens …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,643
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$431,410
Le complexe de qualité construit avec attention à chaque détail. Spacieux séjours avec hauts plafonds. Grandes fenêtres pour beaucoup de lumière naturelle donnant sur le jardin pittoresque.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzistationnementSécurité 24 heures sur 24Installations et équip…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Pattaya, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
C'est ça. C'est ça.C'est ça !Расстояние до юляяа: 1700 м!Informations complémentaires sur l'état d'avancement des travaux.PARC PRISTINE III - шредлаюает идеальное союетание роскоюи и удоюства для юини и нвестий в самом серде юомтьена. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$690,595
Villas de luxe "The Arowanyx" avec style "Modern Luxury". Élégance élégante avec design, en pensant à chaque détail de la vie. Conçu pour répondre aux besoins d'utilisation dans toutes les fonctions, pour relier le bonheur et l'engagement familial. Société de qualité et vie privée avec privi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,494
Nouveau complexe résidentiel de luxe sur la première ligne - seulement 25 mètres de Jomtien Beach. Cet emplacement offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Le concept principal est une combinaison de luxe, d'intimité et de vie urbaine dans l'un des meilleurs quartiers de Patt…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$9,66M
Le complexe se compose de 61 villas exclusives de 2 étages (2-4 chambres) avec vue panoramique sur le golfe de Thaïlande. Ces villas tropicales sont une fusion harmonieuse de l'esthétique traditionnelle thaïlandaise et de l'architecture contemporaine. Chaque maison comprend de grands espaces…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$112,033
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 60
Incredible opportunities for investment in real estate on the coast of the Gulf of Thailand.Income from 7%! An excellent option for living or renting out!Fresh sea air and endless beachfront make this property unique.Instalments available!Distance to the beach: 200 meters!Each apartment offe…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$63,339
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Seven Seas Cote d Azur is a large-scale project in the style of the world famous French Riviera. Seven Seas Cote d Azur, located 180 meters from the beach, equipped for a comfortable stay, covers an area with a total area of 24.8 hectares. Equipment for the apartment: - Clean interior decor…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$192,947
Une résidence luxueuse sur la première ligne de la mer avec piscines, lagons et jardins pour le repos et la détente.Le complexe comprend 4 bâtiments de huit étages avec 264 unités. Les intérieurs sont dominés par un design élégant et sophistiqué, des tons naturels et des matériaux naturels. …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$116,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 40
Premier aperçu de l'investissement dans les appartements russes ! Plus de 7% ! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!До города - 15 minutes езды!Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен!Plus de détails !Riviera Monaco - c'est un condominium luxueux et luxueux, situé à…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thaïlande
depuis
$109,689
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 55
Une opportunité d'investissement dans le complexe résidentiel Copacabana Coral Reef Jomtien, offre un style unique de mer, de récif et de corail. Des rendements de 7% !Installation ! L'appartement est meublé !Le bâtiment est conçu de sorte que de nombreux appartements offrent une vue sur la …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya est un complexe résidentiel haut de gamme situé à Jomtien, Pattaya. Le complexe se compose de deux immeubles de hauteur (44 et 47 étages) reliés entre eux. Il y a 606 unités au total, dont la plupart ont une vue sur le golfe de Thaïlande et 5 locaux commerciaux. Il y…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thaïlande
depuis
$74,379
L'année de construction 2017
Nombre d'étages 8
Surface 56 m²
2 objets immobiliers 2
La copropriété Siam Oriental Plaza est le 9ème projet du promoteur finlandais, situé dans le meilleur quartier de Pattaya, sur la colline de Pratumnak. La copropriété comprend 8 étages et comprend 190 appartements. Toute l'infrastructure du complexe est située sur son toit, à savoir une pisc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0
78,511 – 86,365
Développeur
Siam Oriental Condos
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$82,431
La résidence comprend des piscines et des fontaines, des sentiers pédestres et des jardins, un parking souterrain, des restaurants, des magasins, des cafés et un bar sur le toit, un sauna, un bain à vapeur et un jacuzzi, un studio de yoga, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$690,295
Le projet de qualité de "Baan Mae Villa". Villas luxueuses et élégantes au design nordique moderne. Aménagements terminés sur le grand emplacement. Profitez de belles vues sur le jardin depuis de grandes portes et fenêtres. Salon avec haut plafond, grand balcon et salles de bains individuell…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$190,881
Capturé par une piscine à débordement au toit d'or champêtre et un vaste golfe de Thaïlande qui s'étend à travers l'horizon, tous les jours à Edge Central Pattaya sera complété par une vue bruyère, ensoleillée, que ce soit de la piscine ou de votre propre terrasse privée.CaractéristiquesSall…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Bang Lamung, Thaïlande
depuis
$238,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
A piece of paradise in Pattaya  Paradise Ocean View is a finished luxury 5 star condominium which received the award « Best developer of boutique projects » at the competition « Thailand Real Estate 2016 ». Paradise Ocean View is a low-rise condominium with sea views. Thailand Own beach Lif…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$99,014
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 22
Beverly Mountain Bay est située dans le centre-ville et offre une vue imprenable sur la mer et les toits. Condominium de luxe Beverly Mountain Bay à Pattaya — un lieu de séjour idéal. Le complexe est construit à partir de matériaux de haute qualité durables pour l'environnement de Pattaya. L…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$62,470
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%;…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,554
Appartements de classe affaires à Jomtien à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'océan à vos pieds. Le bâtiment a 55 étages avec 1800 unités, dont la plupart ont une vue panoramique sur la mer. Il ya des options avec une, deux et trois chambres à coucher dans différentes modifications,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas incarne le sommet de la vie de luxe à East Pattaya. Le complexe se compose de 6 villas sur mesure et combine l'élégance moderne avec une intimité inégalée, le tout à portée de Pattaya. Chaque unité est méticuleusement conçue avec trois chambres et quatre salle…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$97,726
Nombre d'étages 45
Excellente option d'investissement ! Rendement à partir de 7 % !Idéal pour la résidence permanente et la location !Le complexe est bien situé et est très demandé par les locataires !Les appartements sont meublés, disposent de plomberie et d'appareils électroménagers !Acomptes !Objet avec vue…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$374,004
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose de jardins et d'un parc, de salons, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, de piscines et d'un spa, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située sur la première…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Seven Seas Le Carnival is a project from the famous developer Universal Group Thailand. The condominium consists of 4 buildings, two of which are 30-story skyscrapers. The project is located in the very center of Pattaya, with well-developed infrastructure, just 4 minutes from Jomtien Be…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$126,542
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 29
Surface 34–70 m²
9 objets immobiliers 9
City Tower est le premier gratte-ciel de luxe au cœur de Pattaya et a changé le paysage urbain de cette station en plein essor. Le bâtiment du projet offre une vue panoramique sur les environs et le golfe de Thaïlande. Le complexe est situé sur un terrain de 4800 m2 au milieu de jardins pitt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartment 2 chambres
70.0
281,206
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 67
Grand Solaire Pattaya rises on 67 floors, offering the highest elevation point in Pattaya with stunning panoramic ocean views from the vast majority of apartments. All 2470 luxury residences offered have the most modern interior design elements, including decadent marble tiles, luxurious bla…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,635
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 8%! Given the presence of a large number of residential complex amenities and developed infrastructure, this property is perfect for long-term rental! Instalments available! The apartments are f…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$235,116
Appartements dans le plus grand et le plus populaire parmi les touristes fini complexe de Jomtien Beach. Le bâtiment a 59 étages avec 1644 unités de différents plans. Il y a des appartements avec piscine privée. Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,051
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 51
Marina Golden Bay is a complex consisting of 3 high-rise towers ( Victoria, Geneva & Elya ), each of which has 51 floors. Located on the main road Tepprazit, between the Jomtien districts and the main Sukhumvit highway, 5 minutes from the beach! All types of public transport are easily acc…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$75,545
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,850
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
If a luxurious life in the chic condominium – is your dream, then we offer you a magnificent and unique idea of housing, currently available in the most coveted place of Pattaya – the prestigious Pratumnak hill near Kozi Beach. Style, comfort and convenience are the hallmarks of this new …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,23M
Le complexe comprend 16 villas de un et deux étages. Chaque maison dispose d'une piscine, d'un parking et d'un jardin.Achèvement - Décembre 2025.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à East Pattaya, un quartier serein et très recherché, à distance de marche du l…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,953
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 32–69 m²
3 objets immobiliers 3
Le luxueux complexe premium se compose de 24 étages et est situé dans la région de Jomtien, à 800 mètres de la meilleure plage de la ville - Jomtien Beach, qui vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et la ville, et une infrastructure développée au niveau 5 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
112,201
Apartment 2 chambres
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,970
Nombre d'étages 22
Apartment in a high-quality Beverly Mountain Bay complex surrounded by the tourist attractions of Pattaya and 1.5 hours drive from Bangkok! Investment property! Return on investment in real estate is approximately 10 % per year! It is possible to purchase real estate in installments…