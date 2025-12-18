  1. Realting.com
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$212,776
Conçu pour harmoniser l'élégance moderne avec la beauté naturelle de l'île. Doté de 9 villas luxueuses, le concept allie l'architecture contemporaine à un environnement luxuriant, créant une expérience de vie sereine et sophistiquée. Avec un accent sur l'intimité, le confort et la durabilité…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$770,926
Nous proposons des villas et des appartements avec terrasses.Certains appartements sont meublés.Les maisons disposent de piscines privées et de places de parking.La résidence avec une vue panoramique dispose d'un beau jardin, une sécurité 24h/24, une vidéosurveillance, une piscine à débordem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Thaïlande
depuis
$360,177
Un complexe de villas avec piscines à 300 mètres de la mer, dans une zone prestigieuse de Samui, entouré d'hôtels et de résidences haut de gamme.Le projet comprend 15 villas exclusives, chacune avec sa propre piscine et parking. Les options avec 1, 2 et 3 chambres sont disponibles. La décora…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$203,460
Nous offrons des maisons de ville avec piscines et parkings.Paiement.Contrat - 40%Construction - 55%Achèvement - 5%Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffe-eauSystème de filtrationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone de la célè…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$459,472
Le projet se compose de 12 villas élégantes entourées de zones vertes. Les maisons sont situées sur une colline - à cause de cela les résidents ont une vue magnifique de la nature. Chaque villa est équipée d'une piscine et d'un système de vidéosurveillance. Chaque villa dispose de 2 places d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$319,615
Le projet est une communauté fermée avec un concept de respect de la nature dans chaque élément de conception. Il y a 6 villas de trois chambres dans le complexe, chacune avec une terrasse, une piscine d'eau de mer (8,5 x 3,5 m), un jacuzzi et un jardin tropical.Le projet est soigneusement c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$176,260
Nous offrons des villas modernes avec de grands balcons et terrasses, des piscines et des places de parking.Certaines maisons ont une vue sur la mer et les montagnes.Il est possible d'acheter entièrement meublé (+ 1.000.000 THB).Chiffre d'affaires - dans les 8 mois suivant le dépôt.Installat…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$822,466
Le projet se compose de villas identiques, chacune équipée d'une variété d'équipements luxueux. Elles comprennent des terrasses expansives, une piscine avec jacuzzi, cinq chambres, un cinéma, une salle de sport et une chambre de bonne avec sa propre cuisine et salle de bains. Chaque fenêtre …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$285,894
Nous offrons des appartements meublés avec balcon.Chaque bâtiment de style européen moderne est équipé d'un ascenseur.Installations et équipement dans la maison ClimatisationPanneaux solairesVitres en aluminiumPorte de sécuritéCuisine intégréeHauteur du plafond - 2,7 - 2,8 mEmplacement et in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$428,635
Une extraordinaire entreprise immobilière qui incarne l'élégance, le luxe et un mélange sans faille de vie moderne avec la nature à couper le souffle beauté.Le projet se compose de 15 villas luxueuses, chacune offrant une piscine privée. Ces villas sont conçues pour offrir une expérience de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Nathon, Thaïlande
depuis
$370,044
Nous vous proposons de belles villas modernes avec une vue panoramique sur la mer, une terrasse et une piscine à débordement d'eau salée, un parking.La résidence dispose d'une vidéosurveillance 24h/24, d'une salle de sport, d'un centre de spa.Installations et équipement dans la maison Cuisin…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$397,798
Le complexe se compose de 6 villas, combinant design moderne et tropical.matériaux de haute qualitéjardin luxuriantparking pour 2 voituresterrasse couvertepiscine à débordementAchèvement - 2025.Emplacement et infrastructure à proximité École internationale - 5 minutesSupermarché - 5 minutesH…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas with swimming pools and panoramic sea views, 900 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$1,02M
Un développement exclusif de 10 villas de luxe situées sur un domaine de 5 892 m2.L'architecture incurvée extraordinaire est combinée avec l'esthétique tropicale intégrant harmonieusement les villas dans leur environnement tout en assurant que chaque villa offrira une vue imprenable sur la m…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$735,463
La villa de 5 chambres offre une vue panoramique sur la mer et Chaweng.parking pour 2 voituresgrande piscinejacuzzi dans le studioterrasseCaractéristiques des appartements Étage supérieur : un salon-salle à manger avec cuisine, une terrasse.Au milieu : 2 chambres (1 avec vue sur la mer et 1 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$270,240
Un nouveau complexe de 14 villas à Maenam, Samui. Toutes les villas sont à un étage avec 3 chambres et 4 salles de bains, chacune avec son propre jardin, piscine et parking. La résidence propose des villas de 2 types de disposition. Le projet combine matériaux naturels et design moderne, en …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$305,287
Chaque villa sur le terrain aura une piscine avec une terrasse, un jardin, un sala avec des toilettes, un parking et une salle de pompage. L'aménagement intérieur offre 3 chambres, 3 salles de bains, un salon avec une salle à manger et une cuisine ouverte.Propriété en franchise. La construct…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$493,392
Des espaces de vie spacieux au décor éclectique et à couper le souffle, ce complexe est tout à fait parfait au bord de l'océan.Une collection de 10 villas de charme situées sur une colline sereine juste au sud de la plage de Lamai. Villas pour 6 à 10 personnes avec trois à cinq chambres clim…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$277,533
Un complexe résidentiel haut de gamme de 7 villas situé dans le quartier de Maenam à Koh Samui, à quelques pas de la pittoresque plage Ban Tai. Le projet combine luxe, confort et intimité, offrant aux résidents un niveau de vie élevé dans l'un des endroits les plus paisibles et recherchés de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$725,916
Nous offrons des villas meublées avec un parking couvert pour 2 voitures, une vue panoramique sur la mer, une piscine.Livraison de la maison - dans les 12-15 mois suivant la signature du contrat.Installations et équipement dans la maison Panneaux solairesClimatisationAppareilsEmplacement et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$437,056
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de la plage
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$407,049
Le complexe se compose de 4 villas. Les villas de luxe sont soigneusement pensées et disposent de piscines privées et de places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité Choeng Mon est situé sur la côte nord de Ko Samui, entre Chaweng et Mae Nam.Choeng Mon La plage est une petite …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$169,604
Posséder une villa privée avec un style de vie de villégiature complet pour le prix d'un condo. Une collection premium de 26 villas de un et deux étages, avec 1-2 chambres, conçues pour offrir aux acheteurs quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, une maison tropicale privée avec une suite…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$458,574
Nous offrons de belles et fonctionnelles villas à flanc de colline avec une vue panoramique sur la mer et les bosquets tropicaux, piscines, terrasses spacieuses, parkings.Achèvement - novembre 2024 (étape 1)/mai 2025 (étape 2).Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : trois chambre…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$452,434
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.La résidence dispose d'une vidéosurveillance 24h/24.Installations et équipement dans la maison Portail automatiqueCuisines européennesChauffe-eauClimatisation et ventilateursSurveillance vidéoEmplacement et infrastructure à proximité Villag…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$1,08M
Villas privées dans le style tropical moderne sur un terrain de colline dans l'un des meilleurs endroits à Koh Samui.La villa offre une meilleure qualité de vie dans un environnement écologique. La villa individuelle a été conçue de manière unique, ce qui la différencie architecturalement de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$184,985
Le nouveau projet offre 3 unités indépendantes avec terrasses privées et un accès direct à une piscine à débordement partagée. Disponible individuellement ou en paquet (bâtiment entier avec piscine partagée).Les studios disposent de finitions modernes et durables sélectionnées pour un design…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$103,588
Appartements dans la station de plus en plus populaire de Koh Samui, rendement projeté: jusqu'à 12%.Il y a 14 bâtiments dans le complexe, avec 533 appartements de différents plans (studios et appartements de 2 chambres allant de 24.22 m2 à 68.75 m2). La première phase consiste en 7 bâtiments…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$337,208
Nous offrons des villas de style toscan avec piscines, cuisines d'été, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone prestigieuse de Lamai, à seulement 800 mètres du périphérique et à 1,2 km du Lotus Lamai, à proximité d'une école internationale
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$152,533
Un complexe de 9 villas contemporaines de deux chambres avec piscine et salle à manger extérieure. Le complexe a un parking, et l'une des villas a une maison d'hôtes. Les villas sont conçues avec un plan ouvert, beaucoup de lumière naturelle et la technologie moderne comme les panneaux solai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$616,741
Le complexe résidentiel se compose de seulement 3 villas exclusives, chacune avec une piscine, jardin et garage.Exécution du projet dans les 12 mois (année) suivant la signature du contrat.Installations et équipement dans la maison ascenseur en verrechargeur de voiture électriquechaudièreSys…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$750,423
Complexe est situé à Bang Makham, sur un terrain de 8000 m2, dans un environnement préservé et luxuriant qui offre un panorama incroyable vers la baie de Nathon, ses différentes nuances de bleu et bien sûr le coucher de soleil magique de Thaïlande.L'architecture peut être décrite comme tropi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$511,587
Un complexe résidentiel d'élite qui allie harmonie avec la nature et confort moderne. Le projet se compose de 6 villas avec leur propre piscine et parking pour 2 voitures. Il y a des options avec 3 et 4 chambres. Des intérieurs spacieux et lumineux avec un vitrage panoramique s'intègrent org…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$275,992
Un complexe résidentiel moderne de 6 maisons, chacune avec un terrain de 390 m2. Il y a des villas avec 2 et 3 chambres à choisir. Chaque villa dispose d'une piscine de 5x3 m, d'un barbecue avec un projecteur de cinéma, d'une aire de jeux et d'un parking.Caractéristiques des appartements int…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$323,789
Le complexe se compose de 14 villas d'un étage avec 3 chambres.Caractéristiques:piscine avec terrasseEspace salonjardinstationnementAchèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Lamai Beach est situé sur la côte sud-est de l'île, à quelques kilomètres de la plage de Chaweng. C'es…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$3,93M
Nous offrons de belles et modernes villas à flanc de colline avec une vue panoramique sur la mer et les bosquets tropicaux, piscines, terrasses spacieuses, parkings.Achèvement - février 2024.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : deux chambres, deux salles de bains, une salle te…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$181,939
Chaque villa est équipée d'une piscine privée, parfaite pour la détente et les loisirs. Les villas offrent des espaces de vie spacieux, conçus avec un aménagement moderne et ouvert. Ces villas offrent une opportunité fantastique pour un style de vie tranquille ou comme une maison de vacances…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$280,617
Vivez l'apogée de la vie de luxe dans une collection exclusive de villas haut de gamme nichées au cœur de BoPhut, Koh Samui. Conçue pour le confort et l'élégance modernes, chaque villa allie harmonieusement l'architecture contemporaine à la sérénité tropicale, créant ainsi le sanctuaire parf…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$242,651
Le complexe est en cours de développement sur un terrain d'environ 4000 m2 à la périphérie de la capitale Nathon sur Koh Samui, situé dans un endroit très calme mais non isolé! Sur ce terrain, 16 maisons sont en construction, dont 8 dans la première rangée directement sur la plage, et 8 autr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$302,203
Le complexe se compose de 4 villas de luxe avec 3-4 chambres.Chaque villa a:piscine à débordementjardin tropical luxuriantInstallations et équipement dans la maison cuisine entièrement équipéeportes et fenêtres coulissantes en aluminiumEmplacement et infrastructure à proximité La propriété e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$354,317
Le complexe se compose de 4 villas, finies au plus haut niveau de normes en utilisant seulement des matériaux de haute qualité.Caractéristiques:stationnementpiscineAchèvement - 2ème trimestre de 2026.Caractéristiques des appartements Chaque villa se compose de 3 chambres doubles, 3,5 salles …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool and a garden, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$166,520
Le complexe se compose de 3 bâtiments de trois étages avec vue sur la mer.Caractéristiques:centre de fitnesspiscineSécurité 24/7Vidéosurveillancecaféstationnementjardin avec coin salonEmplacement et infrastructure à proximité 5 minutes de l'aéroport et de la jetée de ferry pour Koh Pha Ngan,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$243,613
Cette résidence est deux villas modernes de 3 chambres, 3 salles de bains, conçues pour convenir à la fois à la location de vacances et à la vie de longue durée. Chaque villa offre la flexibilité d'une piscine privée ou d'un jardin luxuriant, vous permettant d'adapter votre espace extérieur …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel 7 PALMS
Complexe résidentiel 7 PALMS
Complexe résidentiel 7 PALMS
Complexe résidentiel 7 PALMS
Complexe résidentiel 7 PALMS
Complexe résidentiel 7 PALMS
Baan Chaloklum, Thaïlande
depuis
$70,164
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements uniques sur la pittoresque île de Phangan!L'investissement est un objet attrayant ! Des rendements de 7% ! Installation !À proximité de la plage! L'appartement est meublé !7 PALM - conditions confortables pour des vacances isolées avec la plus belle plage de l'île, avec sable bl…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$798,856
Nous offrons des villas avec vue panoramique sur la mer, piscines et parkings.La résidence dispose d'une vidéosurveillance 24h/24.Installations et équipement dans la maison Portail automatiqueCuisines européennesChauffe-eauClimatisation et ventilateursSurveillance vidéoEmplacement et infrast…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Thaïlande
depuis
$740,089
Une superbe collection de villas privées de piscines au sein d'une communauté sécurisée et sécurisée. Situés à quelques minutes des sables blancs et des eaux bleues fraîches de South Chaweng, Coral Cove et Silver Beaches, ces villas offrent une architecture tropicale et contemporaine avec de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$228,432
Le complexe comprend 13 villas avec 2-3 chambres. Chaque villa est meublée et dispose d'une piscine privée, d'une cuisine d'été, d'un sala et d'une douche extérieure.L'infrastructure complexe:Sécurité 24 heures sur 24Piscine de 30 mètres de longaire de jeux pour enfantsréceptionsaunaEmplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$305,287
Bienvenue à Samui Paradise Villas, une oasis résidentielle enchanteresse nichée au sein de la tranquille Bangpor Soi 5, sur les rives vierges de Koh Samui. Ce projet de résidence exclusive comprend 11 villas, chacune méticuleusement conçues pour offrir l'épitome de la vie de luxe au paradis.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$88,258
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Appartement au coeur touristique de Koh Samui ! Excellente option d'investissement ! Rendement locatif élevé ! Parfaitement adapté à la résidence permanente et à la location ! Les versements sont possibles ! Les appartements sont meublés ! WING SAMUI CONDOMINIUM est le plus grand projet…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Thaïlande
depuis
$282,355
Nous proposons des appartements meublés avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une piscine à débordement et d'une piscine pour enfants, d'un spa et d'un centre de remise en forme, d'un restaurant, d'un jardin avec vue sur la mer et d'un barbecue, d'une vidéosurveillance, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$606,595
Le complexe réimagine le patrimoine culturel de l'île comme une vie tropicale moderne raffinée : des villas d'un seul étage, entre cocotiers et pics émeraudes, réinterprètent les toits jumelés de Samui avec des matériaux haut de gamme, du verre au plafond et des aménagements intérieurs en pl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$693,833
Le projet se compose de 19 villas avec 3 ou 5 chambres, offrant un confort et une commodité inégalés pour une détente et des loisirs ultimes.Achèvement - 3ème trimestre de 2027.Emplacement et infrastructure à proximité Golf Town est une destination unique qui combine golf et vacances de luxe…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$1,03M
Embrassez-vous d'un monde de luxe au sein d'une communauté prestigieuse, et découvrez la beauté de Koh Samui, où chaque moment devient un témoignage d'une vie inégalée.Les villas de luxe sont conçues avec de l'artisanat réfléchi et spacieux espaces de vie ouverts. Les finitions raffinées et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$910,544
Un nouveau complexe résidentiel sur la première ligne à Bang Rak avec une piscine circulaire unique, un service de première classe et un potentiel d'investissement élevé.Le projet est une copropriété de quatre étages, qui n'a que 564 appartements avec des aménagements différents. Il existe d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$422,468
Le nouveau complexe résidentiel comprendra 7 villas de deux étages, chacune avec piscine privée, jardin et parking. Il est possible d'acheter un paquet complet de meubles.Nichés parmi la beauté intemporelle des tecks naturels, ces maisons offrent une retraite paisible où l'élégance moderne s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Ko Samui, Thaïlande
depuis
$205,444
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Investir dans une villa unique sur Koh Samui qui allie confort, style et haute rentabilité - MISS VILLA! Installations disponibles ! Meublé ! À seulement 700m de la plage de Maenam ! Équipements : terrasse, réparation design, aménagement paysager, sécurité, vidéosurveillance. Situation: - da…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$191,190
Un projet moderne d'un développeur fiable comprendra 14 villas d'un étage. Chaque villa comprend une piscine, un jardin luxuriant et un parking.Type de propriété — en franchise.Montants disponibles: 10%, 30%, 30%, 20%, 10%.Avantages Matériaux de haute qualité et finitionMeubles en option dis…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complexe résidentiel New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$597,770
Villas de classe affaires avec fenêtres panoramiques et piscines privées à seulement 5 minutes de Choeng Mon Beach à Samui.Le projet comprend 3 types de villas avec 3-4 chambres et 4 salles de bains: Le Cliff (2 étages), La Baie (2 étages), Le Flat (1 étage). La chambre principale dispose d'…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$334,581
Le projet comprend 13 villas exclusives, chacune avec sa propre piscine et parking. Différentes options d'aménagement sont proposées de 2 à 5 chambres, ainsi que des villas de deux étages avec vue sur la mer. La décoration intérieure complète est incluse dans le prix de la villa, y compris l…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$493,392
Complexe moderne de villas clé en main se compose de 14 maisons avec piscines et jardins. 2 villas sont déjà 80 % terminées. Le projet convient à la fois à la vie et à la location.Installations et équipement dans la maison appareils et meubles de marques de qualitéhauts plafonds 4,5 mètres3 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$343,724
Le complexe est entouré de nature pittoresque et se mélange harmonieusement avec lui. Design de paysage avec des éléments d'eau, des lignes douces et des chemins verts crée une atmosphère confortable et paisible. Le complexe lui-même aura une zone confortable pour marcher avec les enfants, u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$243,613
Un domaine résidentiel privé de 6 villas identiques, niché au cœur d'un environnement préservé, calme et naturel, dans la cocoraie luxuriante de Na Mueang, au sud de Koh Samui. Chaque villa est construite sur un seul niveau, avec une disposition offrant une intimité totale, dans un cadre pai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Thaïlande
depuis
$370,044
Le petit complexe sera composé de 5 villas, chacune avec une piscine de 4x10 m, parking et verdure.Eau et électricité aux tarifs gouvernementaux.Caractéristiques des appartements Disposition - séjour spacieux avec salle à manger et cuisine ouverte, 2 ou 3 chambres, 2 ou 3 salles de bains, bu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$200,441
Villas modernes avec piscines à Chaweng - un logement confortable et un investissement rentable à quelques minutes de la plage.Le complexe se compose de 35 villas exclusives de trois chambres avec piscines privées et une terrasse. Les villas sont construites dans un style tropical, harmonieu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$212,776
Le complexe comprend 6 villas avec 3 chambres.Installations:SécuritéParking automobileEmplacement et infrastructure à proximité Plai Laem Beach est situé dans le nord-est de Samui. Cette plage tranquille et isolée sera agréable pour ceux qui apprécient la tranquillité et le style de vie décontracté
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$428,635
Le complexe se compose de 6 villas de style balinais avec 3 chambres. La superficie de chaque parcelle est de 450 m2.CaractéristiquespiscineterrassestationnementAchèvement 2026.Régime de paiement (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Baan Sa Ket, Thaïlande
depuis
$323,789
Le complexe exclusif se compose de 9 villas premium avec jardins et piscines. Chaque villa est pensée au plus petit détail, dispose de 3 chambres, une piscine, une terrasse. La conception du complexe combine le style traditionnel de l'île et les équipements modernes, et l'utilisation de maté…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$262,115
Résidence de classe confort à 10 minutes de la plage de Chaweng, idéale pour vivre et louer. Nous proposons des villas fonctionnelles de deux étages modernes avec 3 chambres, un parking, une terrasse et une piscine de 25 m2. Les villas sont construites dans un style tropical avec des matéria…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$154,182
Un projet de 30 villas au design moderne, situé dans un quartier paisible entouré de verdure. A quelques minutes de la route principale, de la plage et des commerces de Lamai, il offre calme et intimité tout en restant à proximité des services essentiels. Un cadre équilibré pour la vie résid…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$1,18M
Nous vous proposons une villa de luxe près de la plage.Caractéristiques:piscinevue mer2 garagesEspace barbecueInstallations et équipement dans la maison Cuisine entièrement équipéeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est idéalement située près de la plage, fournissant la es…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$613,657
Découvrez une expérience de vie inégalée au cœur de Lamai. Le complexe se compose de 8 villas avec 4 chambres. Chaque villa dispose d'un garage, d'une piscine, d'une terrasse et de balcons.Caractéristiques:Sécurité 24 heures sur 24Service de conciergeriechemins de randonnéeterritoire paysage…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$391,985
Nous offrons des villas avec des jardins confortables et des zones de barbecue, piscines de 21 m2, parking couvert.La résidence dispose d'une aire de jeux multifonctions pour enfants et d'un coin salon, d'un grand parking, d'un parc et d'une fontaine.Caractéristiques des appartements Chaque …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$191,190
Boutique de développement résidentiel comprenant 9 villas, offrant un choix de 2 chambres et 3 chambres. Chaque villa dispose d'une piscine, jardin, gazebo pour la détente, parking.Niché dans le calme de Maenam, ce projet offre un équilibre parfait entre la vie sereine et la commodité quotid…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$570,485
Le concept de design intemporel de ces villas est exclusif et s'inscrit dans l'environnement naturel. Il transforme le salon en un biotope luxueux, élégant et original qui s'efforce d'atteindre le bien-être individuel, la vie élégante et la détente dans une légèreté endurable et une atmosphè…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$299,119
Un complexe résidentiel haut de gamme de 11 villas situé dans le quartier de Maenam à Koh Samui, à quelques pas de la pittoresque plage de Ban Tai. Le projet combine luxe, confort et intimité, offrant aux résidents un niveau de vie élevé dans l'un des endroits les plus paisibles et recherché…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$397,798
Le nouveau projet exclusif de développement de villa dans le cadre pittoresque de Koh Samui offre une collection limitée de six villas hors plan, chacune méticuleusement conçu pour répondre aux plus hauts niveaux de vie moderne. Chaque villa de The Green Hill Villas est conçue pour maximiser…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$172,456
Un complexe de 10 villas de style balinais avec 2 et 3 chambres, piscines de 11x2,5 m, jardins et parkings. Ces villas sont conçues pour offrir une parfaite harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Ils disposent de grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur une longue piscine pétillante, ento…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$427,092
Le complexe se compose de 8 villas avec vue sur la mer (4 villas d'un étage avec 3 chambres et 4 villas de deux étages avec 4 chambres).Chaque villa dispose d'un sala extérieur, d'une piscine et de 1-2 places de parking.Installations et équipement dans la maison BuanderieVentilateur de plafo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$724,670
Le complexe se compose de deux superbes villas de piscine privée autonomes conçues avec des intérieurs lumineux et spacieux, grands espaces de vie intérieurs et extérieurs, plusieurs chambres et salles de bains, terrasses ouvertes et bien sûr une belle piscine privée.Caractéristiques:Salon i…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$381,651
Villas et maisons de ville avec des intérieurs modernes, construits avec des technologies écologiques et des matériaux de qualité. Ces villas incarnent l'équilibre parfait entre tranquillité tropicale et sophistication contemporaine.Caractéristiques principales de la propriété :11 villas des…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Baan Chaweng Noi, Thaïlande
depuis
$80,645
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$302,203
Villas de luxe à 400 mètres de Bang Por Beach, Samui. La résidence se compose de 29 villas de différentes configurations, il ya des options avec 3-7 chambres. Le design est en parfaite harmonie avec la nature locale et combine une atmosphère tropicale avec une technologie moderne pour vivre …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$239,955
Le projet est un complexe de plusieurs appartements et villas avec 1-3 chambres. Situé à seulement 5 minutes de la plage, des restaurants et du supermarché. Une piscine privée avec vue imprenable sur la mer depuis chaque chambre, les eaux émeraudes de la baie de Lamai et les cocotiers luxuri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$217,225
Nous offrons des maisons de ville avec une vue panoramique sur la forêt et les montagnes.La résidence dispose d'une piscine de 25 mètres de long, d'un barbecue couvert, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants, d'un cinéma extérieur, d'un parking.Achèvement juin 2024.C…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$789,120
Un complexe résidentiel d'élite qui allie harmonie avec la nature et confort moderne. Le projet se compose de 6 villas avec leur propre piscine et parking pour 2 voitures. Des intérieurs spacieux et lumineux avec un vitrage panoramique s'intègrent organiquement dans le paysage tropical. Sur …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Thaïlande
depuis
$332,276
Nous offrons des villas exclusives à flanc de colline avec vue pittoresque sur les vallées verdoyantes, les beaux jardins et les piscines. L'acheteur peut choisir l'un des 2 types de villa.Les propriétaires ont le choix suivant :Grande terrasseExtension du poolMurs de confidentialitéTerrasse…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$616,741
Le projet comprend 19 villas avec piscines, chacune offrant un environnement détendu dans les montagnes entourées par une belle nature verte. Le projet est conçu avec le plus haut niveau de luxe. Chaque villa offre une vue spectaculaire sur l'océan. Le complexe dispose également d'excellente…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$305,287
Le complexe se compose de 23 villas avec 2, 3 et 4 chambres, chacune ayant une salle de bains privative, un salon avec un coin cuisine, et est complété par une grande terrasse de vie et une grande terrasse ensoleillée.jardinstationnement couvertpiscine 3,5x7 mInstallations et équipement dans…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$397,798
4 villas de luxe à Bangrak, Koh Samui, offrant intimité, élégance et connexion à la nature par l'architecture moderne et le charme tropical.Jardins luxuriants et verdure assurent une sérénité complète.Terrasses sur le toit avec vue panoramique sur la mer pour se détendre ou se divertir.pisci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$467,320
Le projet comprend trois phases de construction de maisons. La première phase a 8 villas, 3 villas sont déjà terminées (2 d'entre elles vendues), le reste est terminé à 80%. Ces maisons auront une vue sur la mer depuis chaque chambre, ainsi qu'une piscine à débordement. La seconde phase aura…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$292,952
Découvrez la vie moderne à son meilleur dans les maisons de ville élégantes. Ces propriétés soigneusement conçues offrent un mélange parfait de confort et de commodité, avec un parking hors route dédié ainsi qu'un grand parking pour les clients.Sécurité 24 heures sur 24 et services complets …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$521,146
Une évasion balnéaire exclusive à seulement 100 mètres de la rive, avec de luxueuses villas de 4 chambres avec 5 salles de bains, chaque chambre une suite parentale. Conçue pour la vie de famille à plein temps et la location haut de gamme, la villa offre un coin spa, une piscine à débordemen…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$162,469
Le nouveau complexe se compose de 13 villas avec piscines, jardins et parkings. La superficie des parcelles est de 333 à 490 m2. Pour un supplément de 90 000 bahts, vous pouvez installer un jacuzzi dans la piscine. Un ensemble complet de meubles peut être acheté pour 950 000 bahts.Propriété …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$739,930
La première phase du complexe résidentiel moderne sera composée de 6 villas de grande classe avec piscines, parkings et aires de loisirs. Type de propriété - Gratuit.Plan de paiement et étapes de construction:30% - début des fondations, colonnes et poutres de niveau inférieur, planchers en b…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$200,441
Le développement d'appartements premium est composé de 10 résidences mixtes offrant des appartements de 1 et 2 chambres, et des penthouses de 3 chambres.‍Tous les appartements bénéficient de grands espaces de vie ouverts avec des fenêtres à plafond. Les intérieurs des appartements ont été mé…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$459,472
Une villa de 3 chambres avec piscine, jacuzzi et parking pour 2 voitures.Installations et équipement dans la maison Ventilateurs de climatisation et de plafondCuisine occidentale et îleBois de teck et bois massif meublésEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Thaïlande
depuis
$675,639
Le complexe propose 17 villas avec piscines de taille 3x8 m, jardins et parcs pour 2 voitures. La route du projet 8 m de largeur.Chaque villa dispose d'un salon/salle à manger avec cuisine ouverte, 3 chambres, 4 salles de bains, 2 baignoires extérieures, salle de service et débarras.Avantage…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, Samui, Thailand
Nathon, Thaïlande
depuis
$141,850
Le complexe se compose de 14 maisons et un bloc de appartements avec 8 appartements d'une chambre.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à la périphérie de la capitale Nathon sur Koh Samui, dans un endroit très calme
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Nathon, Thaïlande
depuis
$524,230
Découvrez le mélange parfait de luxe et de nature, situé à seulement 5 minutes de Na Thon Beach. Le projet exclusif comprend seulement 5 belles villas, soigneusement conçues pour votre confort et avec une piscine privée et une vue imprenable. Le concept du complexe est "la vie au milieu de l…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand