Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala

🌴 Appartements en bord de mer à Phuket - 400 m de la plage de Kamala

🌊 À seulement 5 minutes à pied de la plage

🗝️ Une excellente option pour l'investissement, les vacances ou la résidence permanente.

📍 Kamala est un quartier prestigieux et paisible, idéalement situé entre Patong et Bang Tao.

✨ Principaux avantages

✔ Rendement locatif potentiel de 8 à 10 % par an

✔ Architecture moderne et finition haut de gamme

✔ Aménagement complet - vous pouvez immédiatement louer ou conduire

✔ Balcons et fenêtres panoramiques

✔ Stade des ventes anticipées – Meilleurs prix et choix de planification

✔ Achat sans commission pour l'acheteur

🏡 Appartements abordables (prix courants)

1 chambre - à partir de 26 m2, à partir de 104,000 $

2 chambres - à partir de 45 m2, à partir de $ 205 000

3 chambres - à partir de 100 m2, à partir de 455,000 $

Tous les appartements: - avec balcons - fenêtres panoramiques - cuisine - mobilier complet Format: "entrer et vivre" ou louer immédiatement

🏗 Durée de la construction

Livraison du complexe - I trimestre de 2028

💵 Acomptes provisionnels du constructeur

• Dépôt - 100 000 bahts

• 25% dans les 30 jours suivant la réservation

• 25% après 7 mois

• 25% en 7 mois

• 25% lors du transfert de l'objet

🌇 Infrastructure complexe

• 8 bâtiments résidentiels (7 étages)

• Piscines pour adultes et enfants

• Centre de fitness, zones de yoga, spa

• Lobby salon et espaces de loisirs

• Espaces de jeux pour enfants

• Stationnement et recharge des véhicules électriques

• Territoire favorable aux animaux de compagnie

📍 Localisation de Kamala

400 m de la plage - 5 minutes à pied

• A proximité se trouvent les meilleurs restaurants, cafés et clubs de plage

• Une atmosphère isolée sans bruit

• Accès rapide à Patong et Bang Tao

• Un des domaines les plus prometteurs de Phuket pour l'investissement

💼 Accompagner la transaction

✔ Aide gratuite au courtage

✔ Constructeur éprouvé

✔ Sécurité juridique

✔ Soutien complet - de la réservation à l'inscription et la location

📞 Écrivez pour obtenir des plans, un catalogue et une liste des appartements disponibles.

Les meilleures options au début des ventes sont démontées très rapidement.