Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala

🌴 Appartements en bord de mer à Phuket - 400 m de la plage de Kamala
🌊 À seulement 5 minutes à pied de la plage
🗝️ Une excellente option pour l'investissement, les vacances ou la résidence permanente.
📍 Kamala est un quartier prestigieux et paisible, idéalement situé entre Patong et Bang Tao.
✨ Principaux avantages
✔ Rendement locatif potentiel de 8 à 10 % par an
✔ Architecture moderne et finition haut de gamme
✔ Aménagement complet - vous pouvez immédiatement louer ou conduire
✔ Balcons et fenêtres panoramiques
✔ Stade des ventes anticipées – Meilleurs prix et choix de planification
✔ Achat sans commission pour l'acheteur
🏡 Appartements abordables (prix courants)
1 chambre - à partir de 26 m2, à partir de 104,000 $
2 chambres - à partir de 45 m2, à partir de $ 205 000
3 chambres - à partir de 100 m2, à partir de 455,000 $
Tous les appartements: - avec balcons - fenêtres panoramiques - cuisine - mobilier complet Format: "entrer et vivre" ou louer immédiatement
🏗 Durée de la construction
Livraison du complexe - I trimestre de 2028
💵 Acomptes provisionnels du constructeur
• Dépôt - 100 000 bahts
• 25% dans les 30 jours suivant la réservation
• 25% après 7 mois
• 25% en 7 mois
• 25% lors du transfert de l'objet
🌇 Infrastructure complexe
• 8 bâtiments résidentiels (7 étages)
• Piscines pour adultes et enfants
• Centre de fitness, zones de yoga, spa
• Lobby salon et espaces de loisirs
• Espaces de jeux pour enfants
• Stationnement et recharge des véhicules électriques
• Territoire favorable aux animaux de compagnie
📍 Localisation de Kamala
400 m de la plage - 5 minutes à pied
• A proximité se trouvent les meilleurs restaurants, cafés et clubs de plage
• Une atmosphère isolée sans bruit
• Accès rapide à Patong et Bang Tao
• Un des domaines les plus prometteurs de Phuket pour l'investissement
💼 Accompagner la transaction
✔ Aide gratuite au courtage
✔ Constructeur éprouvé
✔ Sécurité juridique
✔ Soutien complet - de la réservation à l'inscription et la location
📞 Écrivez pour obtenir des plans, un catalogue et une liste des appartements disponibles.
Les meilleures options au début des ventes sont démontées très rapidement.