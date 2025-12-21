  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kamala
  4. Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala

Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala

Kamala, Thaïlande
depuis
$104,000
;
11
Laisser une demande
ID: 33092
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Kathu
  • Village
    Kamala

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌴 Appartements en bord de mer à Phuket - 400 m de la plage de Kamala

🌊 À seulement 5 minutes à pied de la plage

🗝️ Une excellente option pour l'investissement, les vacances ou la résidence permanente.

📍 Kamala est un quartier prestigieux et paisible, idéalement situé entre Patong et Bang Tao.

✨ Principaux avantages

✔ Rendement locatif potentiel de 8 à 10 % par an

✔ Architecture moderne et finition haut de gamme

✔ Aménagement complet - vous pouvez immédiatement louer ou conduire

✔ Balcons et fenêtres panoramiques

✔ Stade des ventes anticipées – Meilleurs prix et choix de planification

✔ Achat sans commission pour l'acheteur

🏡 Appartements abordables (prix courants)

1 chambre - à partir de 26 m2, à partir de 104,000 $

2 chambres - à partir de 45 m2, à partir de $ 205 000

3 chambres - à partir de 100 m2, à partir de 455,000 $

Tous les appartements: - avec balcons - fenêtres panoramiques - cuisine - mobilier complet Format: "entrer et vivre" ou louer immédiatement

🏗 Durée de la construction

Livraison du complexe - I trimestre de 2028

💵 Acomptes provisionnels du constructeur

• Dépôt - 100 000 bahts

• 25% dans les 30 jours suivant la réservation

• 25% après 7 mois

• 25% en 7 mois

• 25% lors du transfert de l'objet

🌇 Infrastructure complexe

• 8 bâtiments résidentiels (7 étages)

• Piscines pour adultes et enfants

• Centre de fitness, zones de yoga, spa

• Lobby salon et espaces de loisirs

• Espaces de jeux pour enfants

• Stationnement et recharge des véhicules électriques

• Territoire favorable aux animaux de compagnie

📍 Localisation de Kamala

400 m de la plage - 5 minutes à pied

• A proximité se trouvent les meilleurs restaurants, cafés et clubs de plage

• Une atmosphère isolée sans bruit

• Accès rapide à Patong et Bang Tao

• Un des domaines les plus prometteurs de Phuket pour l'investissement

💼 Accompagner la transaction

✔ Aide gratuite au courtage

✔ Constructeur éprouvé

✔ Sécurité juridique

✔ Soutien complet - de la réservation à l'inscription et la location

📞 Écrivez pour obtenir des plans, un catalogue et une liste des appartements disponibles.

Les meilleures options au début des ventes sont démontées très rapidement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 45.0
Prix ​​par m², USD 4,556
Prix ​​de l'appartement, USD 205,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 26.0
Prix ​​par m², USD 4,000
Prix ​​de l'appartement, USD 104,000

Localisation sur la carte

Kamala, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$256,441
Complexe résidentiel THE TITLE ATRIO
Thalang, Thaïlande
depuis
$122,406
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,583
Complexe résidentiel CANVAS Cherng Talay
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$2,04M
Vous regardez
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Kamala, Thaïlande
depuis
$104,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$422,468
Le nouveau complexe résidentiel comprendra 7 villas de deux étages, chacune avec piscine privée, jardin et parking. Il est possible d'acheter un paquet complet de meubles.Nichés parmi la beauté intemporelle des tecks naturels, ces maisons offrent une retraite paisible où l'élégance moderne s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$391,985
Nous offrons des villas avec des jardins confortables et des zones de barbecue, piscines de 21 m2, parking couvert.La résidence dispose d'une aire de jeux multifonctions pour enfants et d'un coin salon, d'un grand parking, d'un parc et d'une fontaine.Caractéristiques des appartements Chaque …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$2,04M
Elysium Residences brouille la ligne entre les appartements desservis et les hôtels haut de gamme. Situé dans la région de Pratumnak à Pattaya, Elysium est la marque de la qualité de vie et des opportunités d'investissement lucratives. L'intérieur dispose d'une élégante sélection d'accessoir…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller