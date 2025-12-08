  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$309,252
La résidence dispose d'un club et d'un espace de travail, d'un salon, d'une terrasse avec piscine, d'une salle de fitness, d'une salle de jeux, de jardins, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance, d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$117,180
La copropriété de 26 étages offre une vue pittoresque sur la rivière. Découvrez la variété exclusive d'installations sur le toit à deux étages avec vue panoramique.Caractéristiques:salonbarresalle de jeuSalle de fitnesspiscinejacuzziPiscine pour enfantsSalle de réunionstationnementSécurité 2…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$70,617
Le complexe se compose de 6 bâtiments et dispose d'un beau territoire avec piscines et espaces verts.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de toute l'infrastructure nécessaire
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$148,385
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'une salle de conférence, d'une salle de sport, d'un jardin et d'une terrasse, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 5 minutes d'un centre comme…
TRANIO
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$285,971
La résidence dispose d'une bibliothèque et d'une salle de conférence, d'un jardin, d'une piscine avec jacuzzi, d'une piscine pour enfants, d'une salle de sport, d'une sécurité 24h/24, d'un parking, d'un centre de spa.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 500 mètresStat…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$115,639
Le complexe est une tour de 30 étages avec 546 appartements avec 1 chambre.Caractéristiques:lobbySalles de séjourjardinpiscine à débordementjacuzziPiscine pour enfantsClub pour enfantsSalle de sportespace de coworkingbar panoramiqueEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est s…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$74,935
La copropriété de style resort se compose de 5 bâtiments et dispose d'un large éventail d'équipements:parc forestier vertplaces assisesjardinpiscinesterrasse ensoleilléePiscine pour enfantspelouse verteEspace barbecuejacuzziSalle de sportsaunaSpaespace de coworkingsalle de jeuEmplacement et …
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$70,309
Le complexe se compose de 4 bâtiments et dispose d'une infrastructure riche:lobbiescaféblanchisserieClub pour enfantsbibliothèquepiscinesPiscine pour enfantsjacuzzicinémajardinEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 700 mètres d'une station de métro
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$68,243
Le complexe se compose de 3 bâtiments avec 588 appartements et dispose d'une infrastructure riche:zones vertesbarreespace de coworkingstudio de musiquejacuzzipiscinesjardinSalle de sportCo-cuisinesalles de réunioncinémaEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est idéalement sit…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$204,458
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'une salle de conférence et d'un coin salon, d'un jardin, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé au cœur du quartier de Lat Phrao, à 300 mètr…
TRANIO
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$96,500
Le projet est proche de l'autoroute et des installations d'entrée. Le projet dispose d'appartements de 1-2 chambres. Le complexe dispose également de divers espaces récréatifs, dont des jardins verts et une terrasse sur le toit, une piscine d'eau salée de 22 mètres, des aires de pique-nique …
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$1,60M
La résidence de luxe moderne se compose de 106 villas de 3 étages avec piscines.Caractéristiques:2 clubsParcSalles de séjoursalle à mangerClub de vinsSalle de réunionterrasse à mangerpiscinesjacuzziClub pour enfantsespace de coworkingcentre de spaSalle de sportEmplacement et infrastructure à…
TRANIO
Complexe résidentiel Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$64,221
Cette wiil complexe vous fait sentir comme vivre dans la station balnéaire de luxe tous les jours sous le concept de l'oasis dans la station balnéaire de ville perdu dans le jardin. Energisez et rafraîchissez chaque matin avec la nature tout entourée pour vous faire sentir à la maison. Le co…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$1,10M
La résidence dispose d'une piscine avec une vue panoramique sur la ville, un jacuzzi et des enfants; zone, un bain à vapeur, un jardin sur le toit, un parking, une salle de sport, une bibliothèque, une salle de jeux, un service de conciergerie et une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastruc…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$307,322
Délice dans le rythme doux de la vie comme votre condominium de style resort, rend chaque jour vraiment extraordinaire. Dans un monde où la nature, et chaque aménité que vous désirez, réunissez tous vos besoins de vie sont satisfaits.Inspiré par la beauté paisible de la vallée, toutes les di…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$92,511
Le complexe est de 2 bâtiments avec 787 appartements avec 1 chambre.Caractéristiques:lobbySalles de séjourclub de fitnessAchèvement - 2ème trimestre de 2026.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de toute l'infrastructure nécessaire
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$567,389
La résidence dispose d'un club et d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un espace de co-travail, d'une salle de jeux pour enfants, d'un grand parc avec un lac.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 2,3 kmStation de métro - 6 kmGare - 950 mètresÉcole - 2,6 kmUniversité - 10 k…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$98,062
Le complexe se compose de 3 bâtiments et dispose d'un large éventail d'équipements:Salle de réunionsalle de jeuCo-cuisinesur le toit du salonclub de fitnesspiscinejacuzziSalle de yogacaféjardindomaine de co-travailAvantages Le rendement de location est de 5,2-6,5%.Emplacement et infrastructu…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$74,613
Vivez l'esthétique de vivre en harmonie dans un luxueux condominium moderne au cœur de la région de Sukhumvit, surplombant la vue la plus spectaculaire de la rivière Chao Phraya. Ce projet de condo comprend 4 bâtiments, 33 étages et 582 unités. Installations:Réception et hall d'entréeSalle d…
TRANIO
Complexe résidentiel Nue Z Square
Complexe résidentiel Nue Z Square
Bangkok, Thaïlande
depuis
$58,490
Nombre d'étages 8
condominium moderne avec emplacement parfait!Grand investissement dans la zone en développement de Bangkok!Nue Z-Square Suan Luang est un condominium élégant à faible hauteur du développeur Noble Development, combinant fonctionnalité, design moderne et un prix abordable. Le projet est idéal …
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$93,745
Enrichissez chaque moment de votre vie avec des équipements exceptionnels conçus pour embrasser tous les styles de vie, assurant votre bonheur et votre détente d'une manière qui est unique à vous. Les installations de première classe vous permettront d'élever votre parcours de vie avec une é…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$251,694
Le projet dans un quartier calme de Bangkok, entouré de zones vertes. Le bâtiment dispose d'appartements standard et loft avec 1-2 chambres. Près des commerces, écoles, hôpitaux, station de métro.Installations et équipement dans la maison Les autres commodités comprennent des espaces de salo…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$675,331
Le complexe résidentiel moderne comprend un hall d'entrée et un espace de co-travail, une maison de club, des piscines pour adultes et enfants, une salle de fitness, une salle de yoga, un parc, une sécurité 24h/24.Chaque maison dispose de 3 chambres, 4-5 salles de bains, un salon, une salle …
TRANIO
Complexe résidentiel Noble Form Thonglor
Complexe résidentiel Noble Form Thonglor
Bangkok, Thaïlande
depuis
$243,860
Nombre d'étages 46
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$225,369
La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine de 40 mètres de long avec une vue pittoresque, d'un jacuzzi et d'une terrasse, d'une piscine pour enfants, d'un salon et d'espaces de coworking, d'une salle de sport, d'un bain à vapeur, d'un jardin sur le toit, d'une sécuri…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$58,005
Le complexe se compose de 3 bâtiments et dispose d'un large éventail d'équipements dans le style de chacune des quatre saisons:Automne:salon extérieurdomaine de co-travailpiscinesHiver :blanchisseriesalon extérieurSalle de sportpiscinePrintemps:bibliothèqueblanchisserieSalle de réunionEspace…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$92,511
Le complexe se compose de 4 bâtiments et dispose d'une infrastructure riche:lobbyterrassesjardinespace de coworking panoramiqueSalle de réunionsalle de jeuClub pour enfantssalle à mangerPiscine pour enfantsjacuzzi extérieurSalle de fitnesssaunapiscinesespace yogaEmplacement et infrastructure…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$86,886
Le complexe est une définition d'un nouveau style de vie qui combine technologie et espaces verts naturels pour une vie durable.Caractéristiques:LobbySalle de réunionPiscineCokitchenDomaine de coworkingBuanderieSalon de la bibliothèque en plein airSalle de jeuxSpaBarreSalle de réceptionGymna…
TRANIO
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thaïlande
depuis
$118,620
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 47
Nue Epic Asok-Rama9 est l'investissement parfait au cœur de Bangkok.condominium moderne avec un revenu de location élevé et un prix de marché!C'est un complexe résidentiel haut de gamme de quatre tours avec plus de 3 107 appartements, combinant confort, style et emplacement de choix. Le proj…
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$111,013
Projet à Klong San, un des quartiers les plus anciens de Bangkok, près de la station de métro. Bâtiment en brique rouge avec loft de 1-2 chambres et appartements standard. Il offre une vue sur la ville. Certains appartements offrent une vue sur la rivière.Le concept d'aménagement paysager du…
TRANIO
