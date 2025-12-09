Complexe résidentiel PRISTINE PARK III

Possibilité d'investissement ! Appartements prestigieux dans le quartier pittoresque de Jomtien!
Installation !
Distance jusqu'à la plage: 1700 m!
Les appartements sont loués avec finition, électricité, mobilier complet et électroménager, air conditionné, cuisine, plomberie.
PRISTINE PARK III offre la combinaison parfaite de luxe et de commodité pour vivre et investir au cœur de Jomtien.
Équipements : hall d'entrée, lagon de piscine, piscine pour enfants, jacuzzi, sauna, hammam, salle de sport, coworking, bibliothèque, salle de jeux, salle de jeux pour enfants, simulateur de golf, jardin paysager, salle de loisirs, sécurité 24h/24 et surveillance vidéo, parking.
Lieu:
- plage, 1700 m;
- Parc aquatique de Pattai;
- Grand temple de Bouddha.
Appelez-nous et nous serons heureux de vous aider à acheter des biens immobiliers de luxe en Thaïlande à un prix abordable!
* Le coût peut varier selon le cours