Complexe résidentiel PRISTINE PARK III

Pattaya, Thaïlande
depuis
$59,388
;
21
ID: 33044
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

Possibilité d'investissement ! Appartements prestigieux dans le quartier pittoresque de Jomtien!
Installation !
Distance jusqu'à la plage: 1700 m!
Les appartements sont loués avec finition, électricité, mobilier complet et électroménager, air conditionné, cuisine, plomberie.
PRISTINE PARK III offre la combinaison parfaite de luxe et de commodité pour vivre et investir au cœur de Jomtien.
Équipements : hall d'entrée, lagon de piscine, piscine pour enfants, jacuzzi, sauna, hammam, salle de sport, coworking, bibliothèque, salle de jeux, salle de jeux pour enfants, simulateur de golf, jardin paysager, salle de loisirs, sécurité 24h/24 et surveillance vidéo, parking.
Lieu:
- plage, 1700 m;
- Parc aquatique de Pattai;
- Grand temple de Bouddha.
Appelez-nous et nous serons heureux de vous aider à acheter des biens immobiliers de luxe en Thaïlande à un prix abordable!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Dos
