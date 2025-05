Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand

Aperçu prévu Projet de titre du développeur bien-aimé Rhom Bho Propriété à Phuket.

Le projet accordera une attention particulière au confort et à la satisfaction des besoins des résidents : conception tenant compte de la vie privée, utilisation de matériaux de haute qualité. La partie visuelle suscitera l'admiration pour chaque détail et harmonie. Les bâtiments à faible hauteur (4 étages) prédominent. Une conception moderne, des normes de qualité élevées et des infrastructures développées rendent ce projet attrayant tant pour la vie que pour l'investissement. Le complexe sera composé de 8 bâtiments et 210 appartements (avec 1, 1 et 2 chambres).

L'architecture allie les influences méditerranéennes à l'élégance moderne. Chaque détail est conçu pour améliorer votre expérience de vie, offrant une atmosphère luxueuse et confortable.

À l'intérieur, chaque unité est méticuleusement conçue pour fournir confort et style. Avec un accent sur la fonctionnalité et l'esthétique, les intérieurs offrent un équilibre parfait de chaleur et de sophistication.

La conception paysagère apporte la nature dans votre vie quotidienne. Avec une végétation luxuriante, des caractéristiques d'eau sereines et des espaces magnifiquement soignés, l'environnement complète le style de vie paisible de la côte.

Installations et équipement dans la maison

INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

ARRIVÉE AVEC LA GRANDE FONTAINE

TRIBUNAL DE PALM ET DOMAINE D'ACTIVITÉ MULTI

TERRASSE POOLE ET SUNBATHING

RELAXEMENT

POULET DE POOL ICONIQUE

PLAYSCAPE

TUNNEL D'EAU ARCHE

50- Poils de la poche

ÎLE DE LOISIRS

BIEN-ÊTRE POOL

JACOUZZI ET POSTES DE LOISIRS

POOL PRIVÉ

ICONIQUE JACUZZI

SECRET GARDEN

450 M DE VOYAGE

ZONE DE COOLDOWN ET DE STRECTING

POOL DE LA PEAU

BAUCHE

INSTALLATIONS INTÉRIEURES

PRINCIPAUX LOBBY

ESPACE DE COORKING

Salle de réunion

CHAMBRES DE TRAVAIL PRIVÉES

GYM

MINI BAR

CHAMBRES EN ACIER

SALLE DES ENFANTS

CHAMBRE DU LANCEMENT

Développeur fiable - depuis 1989 a mis en œuvre avec succès 6 grands projets de station à Phuket.

Distance à pied de la plage

Les bâtiments à faible hauteur (4 étages) prédominent

café - 250 m

magasin - 350 m

école - 500 m

salon de massage - 800 m

AvantagesInfrastructureEmplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans un quartier pittoresque et calme, à 400 mètres de la plage de Rawai et à 2 km du célèbre Promthep Cap avec des couchers de soleil magiques. Le projet est également entouré d'un authentique village de pêcheurs où vous pourrez profiter de la culture traditionnelle thaïlandaise.