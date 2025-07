Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand

Ces superbes condos et penthouses neufs avec leurs propres piscines privées sur le toit sont situés dans deux blocs adjacents séparés par un canal pittoresque et reliés par des ponts piétons. Chaque bâtiment est de cinq étages et dispose de 237 appartements, avec une, deux et trois chambres, ainsi que des penthouses. Les intérieurs légers et contemporains présentent une palette de couleurs douces avec des accents turquoise qui reflètent le lac et la mer d'azur.

Chaque bloc a sa propre terrasse, enrichissant l'architecture et fusionnant parfaitement avec l'environnement naturel. Les terrasses et les environs ont été conçus dans des formes ondulantes qui imitent la forme d'un canyon, créant le sentiment de vivre dans un monde mystérieux perdu dans la jungle – et pourtant à quelques minutes de la plage.

Les résidents peuvent profiter d'une grande piscine libre avec un bar central de la piscine qui fait le tour des condos et est accessible directement depuis eux.

Développeur fiable - un développeur leader en Asie, connu pour ses projets de haute qualité et respectueux de l'environnement. La société est active à Phuket depuis les années 1980.

Distance à pied de la plage de Bang Tao

Situation exceptionnelle dans une zone prestigieuse avec infrastructure développée

Plage de Bang Tao - 250 m

Boat Avenue, un quartier commerçant et gastronomique populaire - 1.3 km

Porto de Phuket, un centre commercial en plein air - 1.8 km

Golf Laguna - 1.8 km

Parc aquatique Blue Tree - 7 minutes en voiture

Premiers pas internationaux École (Campus Cherng Talay) - 10 minutes

UWC École internationale - 20 minutes

International britannique École - 20 minutes

Aéroport international de Phuket - 30 minutes

AvantagesInfrastructureEmplacement et infrastructure à proximité

Ces nouvelles résidences sophistiquées sont discrètement cachées derrière le tout premier hôtel de Laguna Phuket, à quelques pas de la plage de Bang Tao et de ses couchers de soleil idylliques. En tant que tels, ils occupent l'un des sites les plus désirables non seulement dans la célèbre Laguna Phuket, mais sur toute l'île.

Les eaux turquoise et les sables blancs vierges de l'une des meilleures plages du monde sont à quelques pas, et vous êtes à seulement 30 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Situé au sein de la Laguna Phuket primée, vous serez entouré de certains des meilleurs restaurants et spas de l'île et de Laguna Golf Phuket qui a été nommé le meilleur terrain de golf de Thaïlande.