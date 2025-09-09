Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Complexe résidentiel élégant dans la région de Talang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.
Le projet propose des appartements élégants et confortables avec un aménagement bien pensé, situé dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents auront accès à une piscine, une salle de sport et des espaces communs confortables, créant une atmosphère confortable et agréable pour vivre.
La première phase comprend 3 bâtiments et une maison de club avec un total de 411 appartements - studios, appartements avec une, deux et trois chambres, allant de 26 m2 à 78 m2.
Date d'achèvement : Q4 2026.
Infrastructure:
