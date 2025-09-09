  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Thalang, Thaïlande
depuis
$71,000
6
ID: 27951
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001149
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Complexe résidentiel élégant dans la région de Talang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.

Le projet propose des appartements élégants et confortables avec un aménagement bien pensé, situé dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents auront accès à une piscine, une salle de sport et des espaces communs confortables, créant une atmosphère confortable et agréable pour vivre.

La première phase comprend 3 bâtiments et une maison de club avec un total de 411 appartements - studios, appartements avec une, deux et trois chambres, allant de 26 m2 à 78 m2.

Date d'achèvement : Q4 2026.

Infrastructure:

  • Navette vers la plage de Bang Tao (8.8 km)
  • Piscines 60 mètres
  • Gymnes
  • Coworking
  • Chambre des enfants
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Atelier de yoga
  • Stationnement
  • Stations de recharge
  • Centre commercial pour résidents
  • Tapis roulants
  • Jardin et espace détente

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Thalang, Thaïlande

