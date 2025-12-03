  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Pattaya
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Kompleks Harmonia
Pattaya, Thaïlande
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le nouveau complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de la vie urbaine de Pattaya. Situé dans le centre de Pattaya, à proximité des plages. À 100 mètres de l'arrêt de bus du complexe, à proximité des centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissem…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
New apartments in an exclusive residential complex
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,912
Le nouveau condominium haut de gamme à Pattaya avec vue panoramique sur l'océan est situé entre Pratumnak et Jomtien, deux des zones les plus prestigieuses de la ville.Le complexe couvre plus de 2 hectares, et le bâtiment lui-même s'élève à 67 étages - c'est le point le plus élevé de la vill…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
New complex of villas with swimming pools and gardens
Pattaya, Thaïlande
depuis
$431,410
Le complexe de qualité construit avec attention à chaque détail. Spacieux séjours avec hauts plafonds. Grandes fenêtres pour beaucoup de lumière naturelle donnant sur le jardin pittoresque.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzistationnementSécurité 24 heures sur 24Installations et équip…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Elysium Residences
Pattaya, Thaïlande
depuis
$214,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 18
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
City Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,242
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%;…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$66,511
Nombre d'étages 43
Modern, view apartments in the center of Jomtien beach with beautiful views of the sea and nature! Invest in luxury apartments Riviera Jomtien from the developer Riviera Group, providing rental yields of 5%! Beach at 550m! The apartments are fully equipped and furnished! Riviera Oce…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Low-rise beachfront residence with a swimming pool
Pattaya, Thaïlande
depuis
$463,568
Nous proposons des appartements meublés avec une vue panoramique sur la mer et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine à débordement, d'une grande terrasse sur le toit, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'un jardin, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidé…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 24
Elite complex in the Jomtien area., The floor starts from the height of the third floor, under the building there are two floors of underground parking, the first floor is occupied by a lobby of two shops and a restaurant, on the tenth, on the fifteenth and nineteenth floors of the garden on…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,970
Nombre d'étages 22
Apartment in a high-quality Beverly Mountain Bay complex surrounded by the tourist attractions of Pattaya and 1.5 hours drive from Bangkok! Investment property! Return on investment in real estate is approximately 10 % per year! It is possible to purchase real estate in installments…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security
Pattaya, Thaïlande
depuis
$98,679
Une excellente option pour une copropriété confortable pour ceux qui aiment passer la saison d'hiver sous le soleil ou voyager avec leur famille.Le projet, qui est un parc résidentiel séparé au cœur de Pattaya, d'un promoteur qui a reçu le prix pour "Meilleur développeur de Boutique sur la c…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$44,993
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 23–40 m²
6 objets immobiliers
Le complexe est situé dans la région de Pratumnak sur la colline royale de Pratumnak, près de la résidence de la famille royale. Le centre-ville, la jetée Bali Hai et la célèbre rue Walking sont facilement accessibles, mais avec tout cela, Pratumnak est un quartier résidentiel et il est touj…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Studio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens
Pattaya, Thaïlande
depuis
$192,947
Une résidence luxueuse sur la première ligne de la mer avec piscines, lagons et jardins pour le repos et la détente.Le complexe comprend 4 bâtiments de huit étages avec 264 unités. Les intérieurs sont dominés par un design élégant et sophistiqué, des tons naturels et des matériaux naturels. …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room
Pattaya, Thaïlande
depuis
$129,087
La résidence dispose d'une fontaine, d'une piscine et d'un jacuzzi, d'un espace spa et d'un sauna, d'une salle de conférence, de restaurants, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'une salle de sport, d'un parking, d'un jardin paysager.Avantages Revenu garanti de 6 % sur 8 ans.Empla…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
New high-rise luxury residential complex on the first sea line
Pattaya, Thaïlande
depuis
$235,116
Appartements dans le plus grand et le plus populaire parmi les touristes fini complexe de Jomtien Beach. Le bâtiment a 59 étages avec 1644 unités de différents plans. Il y a des appartements avec piscine privée. Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compri…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Residential complex with a swimming pool and restaurants
Pattaya, Thaïlande
depuis
$123,039
Le complexe offre l'une des résidences les plus prestigieuses en raison de son aspect luxueux, ses services haut de gamme et son atmosphère inégalée.Le projet propose des studios et des appartements avec 1-2 chambres. Chaque appartement dispose d'un parking couvert.Caractéristiques:boutiques…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$112,033
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 60
Incredible opportunities for investment in real estate on the coast of the Gulf of Thailand.Income from 7%! An excellent option for living or renting out!Fresh sea air and endless beachfront make this property unique.Instalments available!Distance to the beach: 200 meters!Each apartment offe…
Ag
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,051
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 51
Marina Golden Bay is a complex consisting of 3 high-rise towers ( Victoria, Geneva & Elya ), each of which has 51 floors. Located on the main road Tepprazit, between the Jomtien districts and the main Sukhumvit highway, 5 minutes from the beach! All types of public transport are easily acc…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,438
La résidence dispose de deux piscines, un jacuzzi, un sauna et un bain à vapeur, des centres de remise en forme, un café et un restaurant, un parking souterrain, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Cuisines, armoires et baignoires européenn…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$234,053
Dans un style de vie élégant à la résidence, où le luxe s'entrelace avec la nature au cœur du projet. Nichés dans des espaces verts enchanteurs, ces 3 résidences à bas-niveau redéfinissent la vie multigénérationnelle. Parce que nous apprécions profondément l'importance de la famille et de ch…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$52,975
Nombre d'étages 8
Invest in a unique apartment located just a 5-minute walk from Jomtien Beach!Rental yield is 5%.Instalment possible: 60% upon signing the contract, the remaining 40 % for 4 years.The house is completed! The apartments are furnished! Ready to move in!Jada Beach Condominium is a condominium an…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,643
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$130,200
Gratte-ciel résidentiel de luxe dans le centre de PattayaLe bâtiment offre une vue panoramique imprenable sur les environs et le golfe de Thaïlande. Les 465 chambres en copropriété sont soigneusement conçues. En plus d'une sécurité 24h/24, une piscine de 240 m². et  Doté de ses propres resta…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,824
L'infrastructure complexe:terrain sportifSpasimulateur de golfSalle de réunionstationnement souterrainlobbymagasinscascadesPiscines pour enfants avec tobogganspiste de joggingSalles de séjourjardin paysagerrestaurantSalle de sportPiscine de 2 mètres avec jacuzziaire de jeux pour enfantsDébut…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$515,733
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose d'une plage privée, de salons, d'un espace de co-travail, d'une piscine, d'un jacuzzi, d'une salle de fitness, d'une salle de jeux pour enfants.Achèvement - 4e trimestre de 2024.Emplacement et infrastructure à proximité…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$189,956
L'infrastructure complexe:stationnementSalle de réunionlobbySpasimulateur de golfClub pour enfantsJardin zendomaine de co-travailpiscinesjacuzziSalles de séjourSalle de sportService de conciergerieSécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéoDébut de la construction - Janvier 2026.Achèveme…
Agence
TRANIO
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thaïlande
depuis
$74,379
L'année de construction 2017
Nombre d'étages 8
Surface 56 m²
2 objets immobiliers 2
La copropriété Siam Oriental Plaza est le 9ème projet du promoteur finlandais, situé dans le meilleur quartier de Pattaya, sur la colline de Pratumnak. La copropriété comprend 8 étages et comprend 190 appartements. Toute l'infrastructure du complexe est située sur son toit, à savoir une pisc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0
78,084 – 85,895
Développeur
Siam Oriental Condos
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,687
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$181,630
Un projet résidentiel haut de gamme situé dans la zone la plus prestigieuse près de Jomtien Beach à Pattaya.Le complexe comprendra la plus grande piscine de la ville avec des espaces intérieurs et extérieurs, de nombreux espaces de loisirs, une piscine sur le toit avec vue panoramique, des s…
Agence
TRANIO
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$116,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$690,595
Villas de luxe "The Arowanyx" avec style "Modern Luxury". Élégance élégante avec design, en pensant à chaque détail de la vie. Conçu pour répondre aux besoins d'utilisation dans toutes les fonctions, pour relier le bonheur et l'engagement familial. Société de qualité et vie privée avec privi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya, Thaïlande
depuis
$493,084
Le complexe se compose de 19 villas de deux étages avec 3-4 chambres. Chaque maison dispose d'une piscine, d'un parking et d'un jardin.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à East Pattaya, un quartier serein et très recherché. Une école internationale est à seulem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$75,545
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,824
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Yield from 8%! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! Very comfortable interest-free installments with a minimum down payment are provided! Luxury apartment in the prestigious DREAM complex, located in a picturesque location on Pratu…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$2,04M
Elysium Residences brouille la ligne entre les appartements desservis et les hôtels haut de gamme. Situé dans la région de Pratumnak à Pattaya, Elysium est la marque de la qualité de vie et des opportunités d'investissement lucratives. L'intérieur dispose d'une élégante sélection d'accessoir…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$62,767
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 24–102 m²
32 objets immobiliers 32
Un complexe d'appartements de luxe dans le prestigieux bien entretenu quartier Jomtien à Pattaya avec sa propre infrastructure et à 300 mètres de la plage de sable. Le complexe est conçu dans le style de la Provence française et recrée l'atmosphère d'une station française à la mode sur la Cô…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Apartment 2 chambres
52.1
128,197
Apartment 3 chambres
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Studio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Pattaya, Thaïlande
depuis
$55,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
The Cloud Condominium received the Best Affordable Condominium on the East Coast of Thailand in 2016 at the Thailand Property Awards. Located 80 meters from the prestigious Pratumnak hill with a cozy beach, just a 5-minute walk from the condominium, and includes 161 elegant apartments on 20 …
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$133,505
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Une opportunité unique pour les investisseurs : des appartements de luxe au cœur de Jomtien avec un rendement élevé !Rendement locatif : jusqu'à 8%Installations disponibles !Mobilier complet !Distance jusqu'à la plage: seulement 500 mètres!AQUAROUS est conçu pour répondre aux besoins de tout…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,953
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 32–69 m²
3 objets immobiliers 3
Le luxueux complexe premium se compose de 24 étages et est situé dans la région de Jomtien, à 800 mètres de la meilleure plage de la ville - Jomtien Beach, qui vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et la ville, et une infrastructure développée au niveau 5 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
112,201
Apartment 2 chambres
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$99,014
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 22
Beverly Mountain Bay est située dans le centre-ville et offre une vue imprenable sur la mer et les toits. Condominium de luxe Beverly Mountain Bay à Pattaya — un lieu de séjour idéal. Le complexe est construit à partir de matériaux de haute qualité durables pour l'environnement de Pattaya. L…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,239
Luxury high-rise building est conçu pour être unique, fournir des caractéristiques modernes mais sophistiquées avec une architecture dynamique forte qui rend le projet remarquable parmi Pattaya skyline. Plus de 77% des unités offrent une vue directe dégagée sur la mer et sont entièrement équ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 24
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! 500m à Jomtien Beach ! Embassy Resort – un complexe résidentiel unique de 8 étages, vous donne l'occasion de faire partie du monde prestigieux, où l'élégance des…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$495,126
Le complexe de qualité construit avec attention à chaque détail. Spacieux séjours avec hauts plafonds. Grandes fenêtres pour beaucoup de lumière naturelle donnant sur le jardin pittoresque.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzistationnementSécurité 24 heures sur 24Installations et équip…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$374,004
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose de jardins et d'un parc, de salons, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, de piscines et d'un spa, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située sur la première…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya, Thaïlande
depuis
$138,216
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 45
Arom Jomtien Pattaya is a high-quality boutique residence located in the spa town of Pattaya, in one of the most popular areas. The complex is located just 50 meters from the sea with a private beach! The residences offer stunning views of the Gulf of Siam. Each residence has a modern and…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$36,683
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Luxury apartment in the Jomtien Sweet Condotel residential complex in the Jomtien area. The apartment is made in a modern style with equipped kitchen and kitchen utensils, washing machine and fridge. Very comfortable interest-free installment with a minimum first installment is provided! …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$153,182
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 49
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! Installations disponibles ! Première côte ! Le prix de l'appartement comprend toutes les finitions, plomberie, décoration, mobilier complet et appareils ménagers…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,850
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
If a luxurious life in the chic condominium – is your dream, then we offer you a magnificent and unique idea of housing, currently available in the most coveted place of Pattaya – the prestigious Pratumnak hill near Kozi Beach. Style, comfort and convenience are the hallmarks of this new …
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,635
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 8%! Given the presence of a large number of residential complex amenities and developed infrastructure, this property is perfect for long-term rental! Instalments available! The apartments are f…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,494
Nouveau complexe résidentiel de luxe sur la première ligne - seulement 25 mètres de Jomtien Beach. Cet emplacement offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Le concept principal est une combinaison de luxe, d'intimité et de vie urbaine dans l'un des meilleurs quartiers de Patt…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,554
Appartements de classe affaires à Jomtien à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'océan à vos pieds. Le bâtiment a 55 étages avec 1800 unités, dont la plupart ont une vue panoramique sur la mer. Il ya des options avec une, deux et trois chambres à coucher dans différentes modifications,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,583
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 23–64 m²
18 objets immobiliers 18
Olympus est un tout nouveau mode de vie avec des restaurants, des cafés et des boutiques idéalement situés dans un complexe résidentiel ainsi que les commodités que vous apprécierez et aurez besoin directement à votre porte.Le complexe est un centre pour un mode de vie sain, avec un sauna, u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartment 2 chambres
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 67
Grand Solaire Pattaya rises on 67 floors, offering the highest elevation point in Pattaya with stunning panoramic ocean views from the vast majority of apartments. All 2470 luxury residences offered have the most modern interior design elements, including decadent marble tiles, luxurious bla…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Pattaya, Thaïlande
depuis
$410,169
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$202,664
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 56
Offre unique aux investisseurs : appartements de luxe dans la prestigieuse région de Wongamat, offrant un revenu stable et un potentiel de croissance élevé !Revenu garanti de 6% pendant trois ans!Une fois est un condominium de luxe qui combine la commodité et le service d'un hôtel cinq étoil…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 34
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,392
Inspiré par les vagues et les courbes de Wongamat Beach, le bâtiment est un chef-d'œuvre architectural qui reflète la beauté naturelle de la baie de Wongamat et la métropole urbaine croissante de la région. Les lignes droites urbaines sont combinées avec des courbes élégantes et lisses, créa…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$97,726
Nombre d'étages 45
Excellente option d'investissement ! Rendement à partir de 7 % !Idéal pour la résidence permanente et la location !Le complexe est bien situé et est très demandé par les locataires !Les appartements sont meublés, disposent de plomberie et d'appareils électroménagers !Acomptes !Objet avec vue…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,260
La résidence dispose d'un service de conciergerie de sécurité 24h/24, d'un centre de fitness, de trois piscines à débordement, d'un jacuzzi, de saunas, d'un restaurant, d'une grande terrasse sur le toit, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Ébénisterie de cuisineArmoiresCl…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,743
La résidence dispose d'une piscine de 18 mètres de long avec un jacuzzi, un sauna et un bain à vapeur, un centre de remise en forme, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance, un jardin, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderneArmoires encastréesClimat…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$92,511
Piscine de 37 mètres de longPiscines pour enfantsà plusieurs niveauxcaractéristiques de l'eauClub pour enfants et aire de jeuxSalles de fitnessjardin tropical luxuriantgazeboesgrands espaces vertstoboggans d'eaulobbySécurité 24 heures sur 24Piscine à débordement de 25 mètres de longEmplaceme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Pattaya, Thaïlande
depuis
$279,259
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$385,433
Le complexe se compose de villas de piscine d'inspiration japonaise, où la philosophie Zen rencontre le luxe moderne. Plongez dans les jardins tranquilles, détendez-vous près de la piscine accueillante et profitez d'espaces conçus pour une vie élégante.Caractéristiquespiscine privée avec jac…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$737,005
Plantation Estates est un complexe de villas modernes de haute qualité dans le style tropical. Les maisons avec différents plans et zones de 185 m2 à 224 m2. Une attention particulière est accordée au jardin tropical autour de la grande piscine de luxe.Installations et équipement dans la mai…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$77,800
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Luxurious 5 star life on Wongamat beach in tropical style This luxurious condominium from the experienced developer of the Global Top Group consists of 188 modern apartments in a charming tropical area. Exotic theme is continued in the design of stunning lobby, lush and picturesque gardens …
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thaïlande
depuis
$109,689
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 55
Une opportunité d'investissement dans le complexe résidentiel Copacabana Coral Reef Jomtien, offre un style unique de mer, de récif et de corail. Des rendements de 7% !Installation ! L'appartement est meublé !Le bâtiment est conçu de sorte que de nombreux appartements offrent une vue sur la …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$120,265
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un système de sécurité et de CCTV, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'une piscine de 240 m2, d'un jardin, d'un restaurant et d'un café.Install…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$104,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
City Garden Pattaya – condominium, which has the best location in the very center of the city, just a few minutes walk from the sea. Studios, apartments with one or two bedrooms or more are ready to live in them. The project was decorated with all modern amenities, including a fully equipped…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$546,471
"Onyx Grand Village" combine luxe, tranquillité et exquisité. Beau mobilier de finition et de qualité, piscine privée et jardins luxuriants - tout fournit l'oasis parfaite pour la détente et le rafraîchissement.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzzijardin privésaunaparking pour 2 voitur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$137,718
Le projet comporte:Rez-de-chausséelobby design de style hôtel avec une grande zone de dépôt couvertedépannagegrand restaurant avec une cuisine et un bardesigner clubhouseParc à chiens séparégrande piscinebar de piscineEspace séparé pour chaises longuesWi-Fi dans toutes les zones communesSécu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$690,295
Le projet de qualité de "Baan Mae Villa". Villas luxueuses et élégantes au design nordique moderne. Aménagements terminés sur le grand emplacement. Profitez de belles vues sur le jardin depuis de grandes portes et fenêtres. Salon avec haut plafond, grand balcon et salles de bains individuell…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$41,516
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$126,542
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 29
Surface 34–70 m²
9 objets immobiliers 9
City Tower est le premier gratte-ciel de luxe au cœur de Pattaya et a changé le paysage urbain de cette station en plein essor. Le bâtiment du projet offre une vue panoramique sur les environs et le golfe de Thaïlande. Le complexe est situé sur un terrain de 4800 m2 au milieu de jardins pitt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartment 2 chambres
70.0
281,206
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$123,348
grande piscinePiscines pour enfantsà plusieurs niveauxcaractéristiques de l'eauClub pour enfants et aire de jeuxsalle de fitness et salle de sport extérieurejardin tropical luxuriantgazebos et salonstoboggans et piscineslobbySécurité 24 heures sur 24piscine à débordementIl reste plusieurs un…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$214,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 55
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,08M
Les luxueuses villas de piscine de style moderne. La proximité avec le réservoir et l'emplacement parmi la verdure luxuriante créent l'atmosphère de tranquillité pour chaque résidence.Caractéristiquespiscine privée avec jacuzziparking pour 4-5 voituresSécurité 24 heures sur 24Salle de fitnes…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$435,345
Villas luxueuses et élégantes au design "Modern Luxury Nordic". Élégance élégante avec design, en pensant à chaque détail de la vie. Conçu pour répondre aux besoins d'utilisation dans toutes les fonctions, pour relier le bonheur et l'engagement familial. Société de qualité et vie privée avec…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$146,541
Nous offrons des appartements avec balcon et une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'un système de sécurité, un parking souterrain, une piscine, un sauna, un centre de remise en forme, un jardin.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderneArmoiresClimatisationEmpl…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complexe résidentiel First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,013
Un complexe résidentiel unique avec un thème japonais de SPA et de bien-être au cœur de Pattaya, à seulement 1 km des principales attractions et plages.Il s'agit d'un projet de taille basse axé sur le bien-être et un style de vie harmonieux, parmi lesquels se trouvent un SPA complet avec des…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$143,534
Un condominium de luxe situé dans le centre de la plage de Jomtien. Il donne aux acheteurs une architecture ultra élégante, combinée avec des caractéristiques de style de vie hautement désirable qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de cette station balnéai…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$86,949
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 46
Arcadia Millennium Tower — is a condominium and apartment project located in the central part of Pattaya. Location in the central part of the city ensures proximity to all the most popular urban infrastructure. Also nearby are the main city shopping centers. The distance to the sea and the …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$57,310
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 24–51 m²
6 objets immobiliers 6
Le Complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de Pattaya. Le complexe est situé dans le quartier central de Pattaya, à proximité des plages. Il y a un arrêt de bus à 100 mètres du complexe, centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissement, restau…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Apartment 2 chambres
50.5
117,768
Agence
Geo Estate
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Pattaya, Thaïlande