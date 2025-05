Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand

Appartements dans le plus grand et le plus populaire parmi les touristes fini complexe de Jomtien Beach. Le bâtiment a 59 étages avec 1644 unités de différents plans. Il y a des appartements avec piscine privée. Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compris des jardins, des piscines, un bar, des espaces de loisirs, une salle de conférence, un sauna et un hammam, une zone cardio avec fenêtres panoramiques et une vue sur l'océan au 59e étage, une piscine à débordement au 59e étage, ainsi qu'un parking de 5 niveaux. Le bâtiment a 11 ascenseurs à grande vitesse. Le projet dispose également d'une réception ouverte 24h/24, d'un concierge, d'un système de sécurité avec vidéosurveillance, reconnaissance faciale et accès aux cartes-clés.

Chauffe-eau

Climatisation

Double vitrage

Éclairage LED

Jacuzzi sur le balcon (dans les graisses de 39 m2, 46,5 m2, 64 m2, 65 m2, 72 m2)

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Jomtien est la zone touristique la plus populaire, le futur centre géographique de Pattaya. La propriété est située sur la première ligne par la mer, à côté de la plage populaire Jomtien et le célèbre marché de nuit Pattaya, près de la nouvelle route Jomtien Second, à quelques minutes en voiture du centre-ville, de grands centres commerciaux et des attractions de Pattaya.