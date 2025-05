Complexe résidentiel The Element

ÉLÉGANCE QUITTE; BEACH, MOUNTAINES, COMMUNAUTE

Découvrir L'Élément, niché dans un emplacement privilégié et paisible à Kamala L'Élément offre à quelques-uns la possibilité de profiter d'équipements de première qualité dans un cadre paisible et isolé. Vous aurez l'expérience de l'intimité et des installations exclusives contrairement à tout autre.

L'Element redéfinit ce que signifie vivre le luxe. Sécurisez votre propre place dans ce paradis paisible et rejoignez une communauté sélectionnée qui promet un style de vie élevé et actif.



Prix de départ 3,3 millions de baht*

Type de projet - Condominium à faible hausse

Secteur du projet - 8 000 LP

Nombre de bâtiments - 4 bâtiments Tour A, B, C, D

Nombre d'étages - 7 étages

Nombre d'unités - 278 unités

L'accent est mis sur les installations

LOISIRS DOUBLES

En plus de la piscine attrayante, The Element améliore ses équipements avec l'introduction de piscines de plongée chaudes et froides, offrant aux résidents un espace dédié à la détente tout en privilégiant leur santé. Cette installation accroît la diversité des options disponibles, en mettant l'accent sur le bien-être et la santé des résidents.

ROUTIER TENNIS

Améliorer la qualité de vie à The Element avec un court de tennis extérieur qui favorise la santé et le bien-être des résidents. Cette facilité offre une commodité et encourage l'interaction sociale entre les voisins, offrant aux résidents des possibilités précieuses d'utiliser leur temps libre de manière productive

hub d'affaires & coworking

Les résidents ont l'occasion d'engager des discussions, d'échanger des idées et de collaborer dans des espaces partagés, sans avoir à voyager ailleurs. Cet arrangement améliore considérablement la commodité pour les résidents, en particulier les pigistes et les entrepreneurs, en offrant des équipements complets tels que des salles de réunion réservables et une connexion Wi-Fi haut débit. En conséquence, l'établissement d'un centre d'affaires transcende la simple fourniture d'espace de travail; il cultive un sentiment de communauté et de soutien mutuel entre les entrepreneurs et les professionnels des affaires.

ANOCHA MUAY-THAI STYLE GYM

Satisfait les besoins des amateurs de santé et de fitness, en particulier à Muay Thai, qui est un art martial et une partie intégrante de la culture thaïlandaise qui est apprécié à la fois par les ressortissants thaïlandais et les étrangers

salon de beauté & spa à ongles

Améliorer la valeur et la commodité de la vie quotidienne des résidents, leur permettant de s'engager pleinement dans leur mode de vie dans un environnement unique et global

Sauna

Relaxez-vous après une journée de travail avec un sauna entièrement équipé qui soulage efficacement le stress. Il est pratique et élimine la nécessité de rechercher des services ailleurs, tout en fournissant un espace pour socialiser et construire des amitiés avec les voisins. Cela améliore la qualité de vie des résidents, rend la vie dans le condo plus agréable et favorise une meilleure santé