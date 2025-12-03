  1. Realting.com
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$63,339
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Seven Seas Cote d Azur is a large-scale project in the style of the world famous French Riviera. Seven Seas Cote d Azur, located 180 meters from the beach, equipped for a comfortable stay, covers an area with a total area of 24.8 hectares. Equipment for the apartment: - Clean interior decor…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Complexe résidentiel RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$66,511
Nombre d'étages 43
Modern, view apartments in the center of Jomtien beach with beautiful views of the sea and nature! Invest in luxury apartments Riviera Jomtien from the developer Riviera Group, providing rental yields of 5%! Beach at 550m! The apartments are fully equipped and furnished! Riviera Oce…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complexe résidentiel BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,970
Nombre d'étages 22
Apartment in a high-quality Beverly Mountain Bay complex surrounded by the tourist attractions of Pattaya and 1.5 hours drive from Bangkok! Investment property! Return on investment in real estate is approximately 10 % per year! It is possible to purchase real estate in installments…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$44,993
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 23–40 m²
6 objets immobiliers 6
Le complexe est situé dans la région de Pratumnak sur la colline royale de Pratumnak, près de la résidence de la famille royale. Le centre-ville, la jetée Bali Hai et la célèbre rue Walking sont facilement accessibles, mais avec tout cela, Pratumnak est un quartier résidentiel et il est touj…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Studio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$235,116
Appartements dans le plus grand et le plus populaire parmi les touristes fini complexe de Jomtien Beach. Le bâtiment a 59 étages avec 1644 unités de différents plans. Il y a des appartements avec piscine privée. Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complexe résidentiel SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$112,033
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 60
Incredible opportunities for investment in real estate on the coast of the Gulf of Thailand.Income from 7%! An excellent option for living or renting out!Fresh sea air and endless beachfront make this property unique.Instalments available!Distance to the beach: 200 meters!Each apartment offe…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$169,438
La résidence dispose de deux piscines, un jacuzzi, un sauna et un bain à vapeur, des centres de remise en forme, un café et un restaurant, un parking souterrain, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Cuisines, armoires et baignoires européenn…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Complexe résidentiel Riviera Monaco
Na Chom Thian, Thaïlande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 40
Riviera Monaco is an elite modern condominium located in Na Chom Thian southern Pattaya, in a popular area, on the first line of the sea, right by Jomtien Beach! The area is green, quiet, well developed. 40-storey skyscraper, includes 412 apartments, with an area of 26 - 130 square meters. …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Complexe résidentiel JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$52,975
Nombre d'étages 8
Invest in a unique apartment located just a 5-minute walk from Jomtien Beach!Rental yield is 5%.Instalment possible: 60% upon signing the contract, the remaining 40 % for 4 years.The house is completed! The apartments are furnished! Ready to move in!Jada Beach Condominium is a condominium an…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,824
L'infrastructure complexe:terrain sportifSpasimulateur de golfSalle de réunionstationnement souterrainlobbymagasinscascadesPiscines pour enfants avec tobogganspiste de joggingSalles de séjourjardin paysagerrestaurantSalle de sportPiscine de 2 mètres avec jacuzziaire de jeux pour enfantsDébut…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,824
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Yield from 8%! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! Very comfortable interest-free installments with a minimum down payment are provided! Luxury apartment in the prestigious DREAM complex, located in a picturesque location on Pratu…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$62,767
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 24–102 m²
32 objets immobiliers 32
Un complexe d'appartements de luxe dans le prestigieux bien entretenu quartier Jomtien à Pattaya avec sa propre infrastructure et à 300 mètres de la plage de sable. Le complexe est conçu dans le style de la Provence française et recrée l'atmosphère d'une station française à la mode sur la Cô…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Apartment 2 chambres
52.1
128,197
Apartment 3 chambres
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Studio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,953
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 32–69 m²
3 objets immobiliers 3
Le luxueux complexe premium se compose de 24 étages et est situé dans la région de Jomtien, à 800 mètres de la meilleure plage de la ville - Jomtien Beach, qui vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et la ville, et une infrastructure développée au niveau 5 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
112,201
Apartment 2 chambres
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$374,004
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose de jardins et d'un parc, de salons, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, de piscines et d'un spa, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située sur la première…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya, Thaïlande
depuis
$138,216
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 45
Arom Jomtien Pattaya is a high-quality boutique residence located in the spa town of Pattaya, in one of the most popular areas. The complex is located just 50 meters from the sea with a private beach! The residences offer stunning views of the Gulf of Siam. Each residence has a modern and…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,494
Nouveau complexe résidentiel de luxe sur la première ligne - seulement 25 mètres de Jomtien Beach. Cet emplacement offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Le concept principal est une combinaison de luxe, d'intimité et de vie urbaine dans l'un des meilleurs quartiers de Patt…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,554
Appartements de classe affaires à Jomtien à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'océan à vos pieds. Le bâtiment a 55 étages avec 1800 unités, dont la plupart ont une vue panoramique sur la mer. Il ya des options avec une, deux et trois chambres à coucher dans différentes modifications,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Complexe résidentiel Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$62,470
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%;…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 34
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$63,100
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Уникальное предложение! Апартаменты на берегу пляжа! Компенсация перелета и помощь в открытии Тайской квоты, которая сохранит Вам сбережения! Whale Marina Condominium — это апартаменты в городе Джомтьен на первой линии от пляжа. Дом сдан, готов к заселению! Великолепнные панорамн…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$97,726
Nombre d'étages 45
Excellente option d'investissement ! Rendement à partir de 7 % !Idéal pour la résidence permanente et la location !Le complexe est bien situé et est très demandé par les locataires !Les appartements sont meublés, disposent de plomberie et d'appareils électroménagers !Acomptes !Objet avec vue…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Complexe résidentiel COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thaïlande
depuis
$109,689
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 55
Une opportunité d'investissement dans le complexe résidentiel Copacabana Coral Reef Jomtien, offre un style unique de mer, de récif et de corail. Des rendements de 7% !Installation ! L'appartement est meublé !Le bâtiment est conçu de sorte que de nombreux appartements offrent une vue sur la …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$137,718
Le projet comporte:Rez-de-chausséelobby design de style hôtel avec une grande zone de dépôt couvertedépannagegrand restaurant avec une cuisine et un bardesigner clubhouseParc à chiens séparégrande piscinebar de piscineEspace séparé pour chaises longuesWi-Fi dans toutes les zones communesSécu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$126,542
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 29
Surface 34–70 m²
9 objets immobiliers 9
City Tower est le premier gratte-ciel de luxe au cœur de Pattaya et a changé le paysage urbain de cette station en plein essor. Le bâtiment du projet offre une vue panoramique sur les environs et le golfe de Thaïlande. Le complexe est situé sur un terrain de 4800 m2 au milieu de jardins pitt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartment 2 chambres
70.0
281,206
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$123,348
grande piscinePiscines pour enfantsà plusieurs niveauxcaractéristiques de l'eauClub pour enfants et aire de jeuxsalle de fitness et salle de sport extérieurejardin tropical luxuriantgazebos et salonstoboggans et piscineslobbySécurité 24 heures sur 24piscine à débordementIl reste plusieurs un…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$143,534
Un condominium de luxe situé dans le centre de la plage de Jomtien. Il donne aux acheteurs une architecture ultra élégante, combinée avec des caractéristiques de style de vie hautement désirable qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de cette station balnéai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$57,310
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 24–51 m²
6 objets immobiliers 6
Le Complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de Pattaya. Le complexe est situé dans le quartier central de Pattaya, à proximité des plages. Il y a un arrêt de bus à 100 mètres du complexe, centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissement, restau…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Apartment 2 chambres
50.5
117,768
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Immeuble PRISTINE PARK III
Pattaya, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
C'est ça. C'est ça.C'est ça !Расстояние до юляяа: 1700 м!Informations complémentaires sur l'état d'avancement des travaux.PARC PRISTINE III - шредлаюает идеальное союетание роскоюи и удоюства для юини и нвестий в самом серде юомтьена. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$46,017
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 22–43 m²
29 objets immobiliers 29
Un complexe résidentiel d'un développeur européen avec les commodités les plus nécessaires dans la prestigieuse région de Pratumnak Hill. C'est la zone la plus élite de la ville de Pattaya, un endroit idéal pour une vie mesurée et des vacances de loisir.Le complexe est situé à 5 minutes en v…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Apartment 2 chambres
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Studio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Complexe résidentiel AURORA PRATUMNAK
Pattaya, Thaïlande
depuis
$68,987
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Apartments in a prestigious complex on Pratumnak hill. Great option for investment! Suitable for both permanent residence and rental! Yield from 7%!The house is commissioned! The apartments are furnished and ready to move in!Aurora Pratumnak — This Pattaya South apartment is located just 500…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Complexe résidentiel RIVIERA JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$107,455
Nombre d'étages 46
Luxury apartment in the heart of Jomtien, Pattaya with unique design and world class amenities! Invest in luxury Riviera Jomtien apartments from the developer Riviera Group, providing rental yields starting from 5%! Beach 500m away! The apartments are fully furnished! Amenities: …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Complexe résidentiel Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$64,087
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complexe résidentiel Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$123,362
Sentez vos esprits s'envoler comme les couleurs éblouissantes du ciel Jomtien vous embrassent dans une douce brise marine rafraîchissante dans l'une des 3 piscines extérieures disponibles pour votre détente. Plongez dans l'enveloppe autour de l'eau salée. Vue piscine point au 6ème étage ou p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Complexe résidentiel GARDENIA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$163,854
Nombre d'étages 7
Investment apartments in South Pattaya!An advantageous offer for investors looking for property in a tourist region.Great option for living or renting! Income from 7%!Jomtien Beach, 800m!Instalments available!Apartments are furnished!Gardenia Pattaya is an oasis of calm in the midst of a bus…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Immeuble RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 40
Premier aperçu de l'investissement dans les appartements russes ! Plus de 7% ! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!До города - 15 minutes езды!Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен!Plus de détails !Riviera Monaco - c'est un condominium luxueux et luxueux, situé à…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Complexe résidentiel Cote d Azur
Na Chom Thian, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
a wonderful complex made in the style of French food. Land area: 24,800 sq / m Number of buildings: 6 Club House: 1 Total number of apartments: 1,300 Complex infrastructure: - 3 pool areas  - children's pool - water slides - gazebos for relaxation and barbecue  - open parki…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya est un complexe résidentiel haut de gamme situé à Jomtien, Pattaya. Le complexe se compose de deux immeubles de hauteur (44 et 47 étages) reliés entre eux. Il y a 606 unités au total, dont la plupart ont une vue sur le golfe de Thaïlande et 5 locaux commerciaux. Il y…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$137,365
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 31
Un investissement immobilier idéal pour un revenu permanent et une croissance du capital ! Appartements EDGE dans le centre de Pattaya. Rendement à partir de 7 % !Acomptes ! La maison est louée !Tous les appartements sont vendus entièrement meublés, avec appareils électroménagers intégrés et…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$59,528
Un projet moderne avec une infrastructure riche et un excellent emplacement à distance de marche de Jomtien Beach. Il s'agit d'un complexe de type lagon, qui en fait un endroit idéal pour la résidence personnelle et le loyer à long terme. Toutes les infrastructures nécessaires et les corresp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
