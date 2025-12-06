  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Thaïlande
depuis
$601,684
Nous offrons des villas uniques avec piscines.Superficie du terrain - de 679 m2 à 1 307 m2.Caractéristiques des appartements Chaque maison dispose d'un spacieux salon ouvert avec une cuisine équipée et un coin repas. Toutes les chambres ont une salle de bains privative.Emplacement et infrast…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel MISS VILLA
Complexe résidentiel MISS VILLA
Ko Samui, Thaïlande
depuis
$205,444
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Investir dans une villa unique sur Koh Samui qui allie confort, style et haute rentabilité - MISS VILLA! Installations disponibles ! Meublé ! À seulement 700m de la plage de Maenam ! Équipements : terrasse, réparation design, aménagement paysager, sécurité, vidéosurveillance. Situation: - da…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Wing Samui Condo
Immeuble Wing Samui Condo
Ko Samui, Thaïlande
depuis
$81,163
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Unique project on Koh Samui!  Yield 10% - 12% per annum.  Buyback feature after 5 years! The possibility of buying in rubles or cryptocurrency. Free-hold Condominium Project Prime Location/Luxury Facilities/Fully Furnished   Zen Interior Design Natural materials and hues For a …
Développeur
Wing Samui Condo
Laisser une demande
