  2. Thaïlande
  3. Samut Prakan
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Mueang Samut Prakan District
3
Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
2
Bang Mueang
2
Samut Prakan City Municipality
1
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Complexe résidentiel WHIZDOM THE FORESTIAS
Ban Prem Ruethai, Thaïlande
depuis
$153,613
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 50
Luxury apartments with a magnificent view of the forest! An attractive investment property! Yield from 5%! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! The favorable location of the residential complex guarantees you a high demand for rental housing! Fully furnishe…
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Complexe résidentiel THE TRUST ERAWAN
Ban Sam Phraek, Thaïlande
depuis
$52,802
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Complexe résidentiel ELIO DEL NEST
Ban Sam Phraek, Thaïlande
depuis
$123,893
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 35
Une offre unique d'investissement dans des copropriétés modernes ELIO DEL NEST du célèbre promoteur ANANDA DEVELOPMENT. Entièrement meublé! Le projet se trouve à côté de la route principale, avec Elio Del Gest, offrant un transport pratique en raison de sa proximité avec UDOM SUK BTS. Il est…
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complexe résidentiel Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Samut Prakan City Municipality, Thaïlande
depuis
$105,236
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 22
FLO by Sansiri is a condominium consisting of 22 floors and developed by the SANSIRI developer. The residential complex is located in Klong-San in Bangkok. Klong San is one of the oldest areas of Bangkok with centuries of history. This area is ideal for both permanent residence and invest…
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
