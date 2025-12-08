  1. Realting.com
  Thaïlande
  Nong Pla Lai
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
4
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$133,505
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Une opportunité unique pour les investisseurs : des appartements de luxe au cœur de Jomtien avec un rendement élevé !Rendement locatif : jusqu'à 8%Installations disponibles !Mobilier complet !Distance jusqu'à la plage: seulement 500 mètres!AQUAROUS est conçu pour répondre aux besoins de tout…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Complexe résidentiel CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$77,800
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Luxurious 5 star life on Wongamat beach in tropical style This luxurious condominium from the experienced developer of the Global Top Group consists of 188 modern apartments in a charming tropical area. Exotic theme is continued in the design of stunning lobby, lush and picturesque gardens …
Agence
Риэлтор без границ
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Immeuble SECRET GARDEN
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$116,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$690,295
Le projet de qualité de "Baan Mae Villa". Villas luxueuses et élégantes au design nordique moderne. Aménagements terminés sur le grand emplacement. Profitez de belles vues sur le jardin depuis de grandes portes et fenêtres. Salon avec haut plafond, grand balcon et salles de bains individuell…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Afficher tout Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Complexe résidentiel ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,635
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 8%! Given the presence of a large number of residential complex amenities and developed infrastructure, this property is perfect for long-term rental! Instalments available! The apartments are f…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Afficher tout Complexe résidentiel D-ECO
Complexe résidentiel D-ECO
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$75,545
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Afficher tout Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$202,664
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 56
Offre unique aux investisseurs : appartements de luxe dans la prestigieuse région de Wongamat, offrant un revenu stable et un potentiel de croissance élevé !Revenu garanti de 6% pendant trois ans!Une fois est un condominium de luxe qui combine la commodité et le service d'un hôtel cinq étoil…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$536,410
Un condominium haut de gamme dans l'un des quartiers les plus recherchés de Pratumnak. 275 résidences de luxe entièrement meublées permettent à leurs propriétaires de profiter de la vie 5 étoiles, avec des installations de classe mondiale.L'infrastructure complexe:jardinsSalle de sportlobbyp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Afficher tout Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Complexe résidentiel City Garden Tropicana
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$79,101
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%;…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,583
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 23–64 m²
18 objets immobiliers 18
Olympus est un tout nouveau mode de vie avec des restaurants, des cafés et des boutiques idéalement situés dans un complexe résidentiel ainsi que les commodités que vous apprécierez et aurez besoin directement à votre porte.Le complexe est un centre pour un mode de vie sain, avec un sauna, u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartment 2 chambres
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Afficher tout Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$214,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 55
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$76,639
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 33–77 m²
7 objets immobiliers 7
Complexe élégant et confortable, dans un style tropical pour les loisirs et la résidence permanente. Projet dans la zone nord et respectable de Pattaya - Wongamat. Cette zone est connue pour sa plage propre et calme, à côté de elle est le plus beau travail d'architecture - le Temple de la Vé…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Apartment 2 chambres
76.6
212,886
Agence
Geo Estate
