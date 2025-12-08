  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Phra Nakhon Si Ayutthaya
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phachi District
4
Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization
4
Phra Kaeo
4
Complexe résidentiel Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thaïlande
depuis
$1,21M
Le projet est un complexe de villas de luxe exclusives avec le niveau d'une station cinq étoiles.La conception traditionnelle est utilisée pour économiser la consommation d'énergie : de hauts plafonds aident à maintenir la chaleur, la ventilation naturelle permet de garder la maison froide e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thaïlande
depuis
$983,702
Ce développement exceptionnel offre une expérience de vie raffinée avec des résidences contemporaines conçues pour un confort moderne. Caractéristiques complexes intérieurs soigneusement conçus, les tons de bois naturel chaud en brun clair sont joliment jumelés avec des accents en or mince e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thaïlande
depuis
$245,771
Un nouveau projet premium d'un développeur bien connu à Phuket est un complexe résidentiel et un objet d'art en même temps, ce qui en fait un lieu de vie vraiment unique. C'est un endroit idéal pour profiter confortablement de la nature vierge de la Thaïlande entourée d'un style unique créé …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thaïlande
depuis
$1,27M
Total des unités: 9 villasTaille du terrain: À partir de 509.91 - 779.08 m2Surface construite : 403,7 - 485,25 m2Chambres: 3 chambres et 4 salles de bainsTaille de la piscine: 4,20 x 10 mètresSociété de gestion communeCentre de fitness communForfait mobilier - 62.000 euros (pour villa avec 4…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
