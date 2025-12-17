  1. Realting.com
  Thaïlande
  Pattaya
  Appartements dans des immeubles neufs

Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Pattaya, Thaïlande
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le nouveau complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de la vie urbaine de Pattaya. Situé dans le centre de Pattaya, à proximité des plages. À 100 mètres de l'arrêt de bus du complexe, à proximité des centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissem…
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Complexe résidentiel Sity Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$130,200
Gratte-ciel résidentiel de luxe dans le centre de PattayaLe bâtiment offre une vue panoramique imprenable sur les environs et le golfe de Thaïlande. Les 465 chambres en copropriété sont soigneusement conçues. En plus d'une sécurité 24h/24, une piscine de 240 m². et  Doté de ses propres resta…
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Complexe résidentiel Elysium Residences
Pattaya, Thaïlande
depuis
$214,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 18
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Pattaya, Thaïlande
depuis
$55,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Le condominium Cloud a reçu le meilleur condominium abordable sur la côte Est de la Thaïlande en 2016 lors des Thailand Property Awards. Situé à 80 mètres de la prestigieuse colline de Pratumnak avec une plage confortable, à seulement 5 minutes à pied de la copropriété, et comprend 161 appar…
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$99,014
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 22
Beverly Mountain Bay est située dans le centre-ville et offre une vue imprenable sur la mer et les toits. Condominium de luxe Beverly Mountain Bay à Pattaya — un lieu de séjour idéal. Le complexe est construit à partir de matériaux de haute qualité durables pour l'environnement de Pattaya. L…
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$241,996
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 37
Ocean Portofino Jomtien is a luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury luxury seaside condominium that features 268 units with unique views of Asia's largest marina. The complex is located in a super-prestigious place of the Jomtien Riviera…
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Complexe résidentiel Chastnaya postroyka
Pattaya, Thaïlande
depuis
$279,259
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Complexe résidentiel Movenpick Hotel Residential
Pattaya, Thaïlande
depuis
$410,169
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,051
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 51
Marina Golden Bay is a complex consisting of 3 high-rise towers ( Victoria, Geneva & Elya ), each of which has 51 floors. Located on the main road Tepprazit, between the Jomtien districts and the main Sukhumvit highway, 5 minutes from the beach! All types of public transport are easily acc…
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Complexe résidentiel Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thaïlande
depuis
$54,850
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
If a luxurious life in the chic condominium – is your dream, then we offer you a magnificent and unique idea of housing, currently available in the most coveted place of Pattaya – the prestigious Pratumnak hill near Kozi Beach. Style, comfort and convenience are the hallmarks of this new …
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Complexe résidentiel s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$109,130
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 59
Copacabana Beach Jomtien - a skyscraper of 59 floors in Pattaya with an excellent location in the Jomtien area. The complex is located close to the sea. The main feature of Copacabana Pattaya – is the opportunity to buy an apartment with a private pool, swimming in which you can enjoy a lux…
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$86,949
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 46
Arcadia Millennium Tower — is a condominium and apartment project located in the central part of Pattaya. Location in the central part of the city ensures proximity to all the most popular urban infrastructure. Also nearby are the main city shopping centers. The distance to the sea and the …
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Complexe résidentiel Marina Golden Bay
Pattaya, Thaïlande
depuis
$72,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 51
Le plus grand projet de luxe est Pattaye. Sur le territoire de 2,5 hectares de piscines, minigolf, beaucoup de territoire vert pour la marche, aussi un centre commercial, au centre du lobby complexe sous la forme d'une pyramide égyptienne pour une variété de réunions d'affaires, une plate-fo…
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Complexe résidentiel City Garden Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,242
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Dream
Complexe résidentiel Dream
Complexe résidentiel Dream
Complexe résidentiel Dream
Complexe résidentiel Dream
Complexe résidentiel Dream
Pattaya, Thaïlande
depuis
$46,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Ce projet a un énorme plus.1. Prix - il n'y a tout simplement pas de tels prix à Pattaya sur le marché des nouveaux bâtiments, malgré le fait que la qualité est au plus haut niveau. Le développeur est une entreprise finlandaise et ils utilisent toutes leurs technologies de savoir-faire dans …
Agence
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Immeuble Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thaïlande
depuis
$74,379
L'année de construction 2017
Nombre d'étages 8
Surface 56 m²
2 objets immobiliers 2
La copropriété Siam Oriental Plaza est le 9ème projet du promoteur finlandais, situé dans le meilleur quartier de Pattaya, sur la colline de Pratumnak. La copropriété comprend 8 étages et comprend 190 appartements. Toute l'infrastructure du complexe est située sur son toit, à savoir une pisc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0
79,459 – 87,409
Développeur
Siam Oriental Condos
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0
79,459 – 87,409
Siam Oriental Condos
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complexe résidentiel Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Seven Seas Le Carnival is a project from the famous developer Universal Group Thailand. The condominium consists of 4 buildings, two of which are 30-story skyscrapers. The project is located in the very center of Pattaya, with well-developed infrastructure, just 4 minutes from Jomtien Be…
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Complexe résidentiel EMBASSY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,687
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complexe résidentiel ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya, Thaïlande
depuis
$57,981
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
STAR is a condominium in a modern design, from the company Siam Oriental. The project is located in the most prestigious area of the city, on the royal hill of Pratumnak, near the residence of the royal family. The city center, Bali Hai Pier, the famous Volking Street, is at hand. Pratumna…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Complexe résidentiel Empire Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 24
Elite complex in the Jomtien area., The floor starts from the height of the third floor, under the building there are two floors of underground parking, the first floor is occupied by a lobby of two shops and a restaurant, on the tenth, on the fifteenth and nineteenth floors of the garden on…
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Complexe résidentiel CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$104,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
City Garden Pattaya – condominium, which has the best location in the very center of the city, just a few minutes walk from the sea. Studios, apartments with one or two bedrooms or more are ready to live in them. The project was decorated with all modern amenities, including a fully equipped…
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Complexe résidentiel Ollimpus Sity Garden
Pattaya, Thaïlande
depuis
$63,644
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
One of the best developers in Thailand in 2020 completed its new Olympus project. Incredibly beautiful complex. From others, it differs in its very exquisite appearance in the ancient Greek style and the presence of the longest pool in Pattaya ( two pools of 320 meters in length each ).The i…
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,768
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 38
The Panora Condominium complex is a 38-story skyscraper located in one of the best areas of Pattaya ( Holm Pratumnak ). The complex offers panoramic sea views. The Panora Pattaya is just 250 meters from the beach. Pratamnak Hill – is a prestigious area and the only mountain in the Pattaya a…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Complexe résidentiel Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$36,683
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Luxury apartment in the Jomtien Sweet Condotel residential complex in the Jomtien area. The apartment is made in a modern style with equipped kitchen and kitchen utensils, washing machine and fridge. Very comfortable interest-free installment with a minimum first installment is provided! …
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Complexe résidentiel Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,643
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Complexe résidentiel Grand Solaire
Pattaya, Thaïlande
depuis
$111,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 67
Grand Solaire Pattaya rises on 67 floors, offering the highest elevation point in Pattaya with stunning panoramic ocean views from the vast majority of apartments. All 2470 luxury residences offered have the most modern interior design elements, including decadent marble tiles, luxurious bla…
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Complexe résidentiel DREAM
Pattaya, Thaïlande
depuis
$41,516
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya, Thaïlande
depuis
$98,360
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Olympus est un nouveau complexe d'appartements de luxe dans un quartier prestigieux du centre de Pattaya, avec vue sur la mer et la ville ! Le projet se compose de six bâtiments de 8 étages, propose des studios et des appartements dont les intérieurs sont décorés par des designers professio…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Complexe résidentiel Laguna Bay 1
Pattaya, Thaïlande
depuis
$34,170
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
DDA Real Estate
