  2. Thaïlande
  3. Choeng Thale
  4. Complexe résidentiel Surf House Residences

Complexe résidentiel Surf House Residences

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$224,520
depuis
$3,964/m²
;
46
ID: 24636
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/03/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

À propos du complexe

Boutique condominium en Bang Tao

Ce projet est situé dans l'un des endroits les plus populaires à Phuket - Bang Tao donne accès à toute l'infrastructure riche du quartier. Centres commerciaux, spas, meilleures plages, centres médicaux et écoles internationales sont situés à une distance confortable de ce complexe. Le projet est une copropriété de 7 étages pour 34 appartements, dans la conception de laquelle les motifs traditionnels sont combinés avec les tendances modernes. Un groupe hôtelier avec 20 ans d'expérience en gestion hôtelière en Thaïlande est responsable du projet. Les projets hôteliers de la société ont remporté des prix tels que le Meilleur Hôtel dans le monde par les lecteurs de Condé Nast Traveler et une médaille d'or pour le design architectural de l'Association des architectes siamois sous le patronage royal.

Dans le complexe:

  • Pool commun
  • Concierge de vie
  • Services de nettoyage, de blanchisserie et de nettoyage à sec
  • Nettoyage des espaces publics et jardinage
  • Livraison de nourriture, de nourriture et de restauration
  • Gymnasium
  • Cours de surf, rangement et transport
  • Stationnement
  • Sécurité 24 heures sur 24
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.0
Prix ​​par m², USD 3,662
Prix ​​de l'appartement, USD 240,051
Appartements 2 chambres
Surface, m² 77.0
Prix ​​par m², USD 3,642
Prix ​​de l'appartement, USD 306,380
Appartements 3 chambres
Surface, m² 139.0
Prix ​​par m², USD 3,619
Prix ​​de l'appartement, USD 549,589

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

