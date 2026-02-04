Complexe résidentiel Surf House Residences

Boutique condominium en Bang Tao
Ce projet est situé dans l'un des endroits les plus populaires à Phuket - Bang Tao donne accès à toute l'infrastructure riche du quartier. Centres commerciaux, spas, meilleures plages, centres médicaux et écoles internationales sont situés à une distance confortable de ce complexe. Le projet est une copropriété de 7 étages pour 34 appartements, dans la conception de laquelle les motifs traditionnels sont combinés avec les tendances modernes. Un groupe hôtelier avec 20 ans d'expérience en gestion hôtelière en Thaïlande est responsable du projet. Les projets hôteliers de la société ont remporté des prix tels que le Meilleur Hôtel dans le monde par les lecteurs de Condé Nast Traveler et une médaille d'or pour le design architectural de l'Association des architectes siamois sous le patronage royal.
Dans le complexe: