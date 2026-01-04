  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Nonthaburi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Pak Kret
1
Pak Kret
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Pak Kret, Thaïlande
depuis
$58,282
Tomber amoureux de la vie heureuse dans la nouvelle copropriété de style italien. Profitez et se détendre avec plus de 30 installations dans la zone commune, y compris une piscine et une salle de sport. Pour tous les aspects de la vie : actif, jeu, travail.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Nonthaburi, Thaïlande
depuis
$1,10M
La résidence dispose d'un club, d'une salle de sport, d'une piscine d'eau salée et d'une piscine pour enfants, d'un barbecue, d'espaces verts aménagés, d'un sentier de jogging, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à 1 km d'une st…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller