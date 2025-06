Baan Mae Nam, Thaïlande

Un complexe résidentiel d'élite qui allie harmonie avec la nature et confort moderne. Le projet se compose de 6 villas avec leur propre piscine et parking pour 2 voitures. Il y a des options avec 3 et 4 chambres. Des intérieurs spacieux et lumineux avec un vitrage panoramique s'intègrent org…