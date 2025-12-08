  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bang Lamung
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Afficher tout Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Complexe résidentiel EMBASSY LIFE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$87,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 24
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! 500m à Jomtien Beach ! Embassy Resort – un complexe résidentiel unique de 8 étages, vous donne l'occasion de faire partie du monde prestigieux, où l'élégance des…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Afficher tout Complexe résidentiel SEASPIRE
Complexe résidentiel SEASPIRE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$153,182
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 49
Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! Installations disponibles ! Première côte ! Le prix de l'appartement comprend toutes les finitions, plomberie, décoration, mobilier complet et appareils ménagers…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$185,022
Le condominium d'élite est l'incarnation du style moderne et du luxe dans la zone prestigieuse de Pratumnak, à seulement 250 mètres de la plage pittoresque. Le bâtiment se compose de 38 étages avec 342 appartements, dont la plupart ont une vue panoramique sur la mer. Il ya des appartements a…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$65,583
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 23–64 m²
18 objets immobiliers 18
Olympus est un tout nouveau mode de vie avec des restaurants, des cafés et des boutiques idéalement situés dans un complexe résidentiel ainsi que les commodités que vous apprécierez et aurez besoin directement à votre porte.Le complexe est un centre pour un mode de vie sain, avec un sauna, u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartment 2 chambres
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller