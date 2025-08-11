Complexe résidentiel THE CITY

Appartements rentables dans un lieu touristique!
Une forte demande de loyer !
Prêts disponibles !
City Phuket s'inspire de la perle des îles Andaman et de son emplacement au cœur du quartier d'affaires central de Phuket.
Équipements: Jacuzzi piscine, salle de gym, karaoké/kinosal, buanderie, bureau et coworking, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance pour la sécurité des résidents.
Lieu:
A courte distance en voiture du centre-ville équipements tels que restaurants, magasins, cafés et Bangkok Hospital Phuket
En moins de 5-10 minutes, il ya une grande Central Festival/Floresta Mall, LotusS Extra, Big C Supercenter et diverses écoles internationales.
À proximité se trouvent des terrains de golf dont Loch Palm, Red Mountain et Phuket Country Club.
Patong La plage est à seulement 15-20 minutes;
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est accessible en environ 45 minutes.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.