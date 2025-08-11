  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel THE CITY

Complexe résidentiel THE CITY

Phuket, Thaïlande
depuis
$64,360
;
14
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27381
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Appartements rentables dans un lieu touristique!
Une forte demande de loyer !
Prêts disponibles !

City Phuket s'inspire de la perle des îles Andaman et de son emplacement au cœur du quartier d'affaires central de Phuket.

Équipements: Jacuzzi piscine, salle de gym, karaoké/kinosal, buanderie, bureau et coworking, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance pour la sécurité des résidents.

Lieu:

A courte distance en voiture du centre-ville équipements tels que restaurants, magasins, cafés et Bangkok Hospital Phuket
En moins de 5-10 minutes, il ya une grande Central Festival/Floresta Mall, LotusS Extra, Big C Supercenter et diverses écoles internationales.
À proximité se trouvent des terrains de golf dont Loch Palm, Red Mountain et Phuket Country Club.
Patong La plage est à seulement 15-20 minutes;
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est accessible en environ 45 minutes.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Thaïlande
depuis
$317,578
Complexe résidentiel Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$163,283
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$494,877
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$2,66M
Complexe résidentiel THE LINE VIBE
Bangkok, Thaïlande
depuis
$123,450
Vous regardez
Complexe résidentiel THE CITY
Phuket, Thaïlande
depuis
$64,360
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Wichit, Thaïlande
depuis
$130,900
Nombre d'étages 8
Amazing apartments in the City Phuket project, located in the central part of Phuket!Great option for investment!Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 7%!Mortgages for foreigners! Upon payment of 50% of the cost of the unit, a mortgage is provided for 5-10 years!Instalm…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$955,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 131 m²
1 objet immobilier 1
Laguna Beachside complexe résidentiel, Phuket est un projet moderne et élégant situé à seulement 200 mètres de la célèbre plage de Bangatao, dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Le complexe offre des appartements confortables avec 1-3 chambres, qui sont idéales pour la vie…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$141,471
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 51–108 m²
3 objets immobiliers 3
Complex résidentiel innovant à la plage de Lyan Ce projet incroyable est un environnement de vie complètement innovant qui unit les logements de luxe, l'infrastructure moderne et le service unique. Sur l'impressionnant 29 000 m². Des complexes d'appartements élégants et de villas luxueux…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
224,511
Apartment 2 chambres
72.0
317,220
Apartment 3 chambres
108.0
610,984
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller