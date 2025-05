Complexe résidentiel New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand

Villas luxueuses et élégantes au design "Modern Luxury Nordic". Élégance élégante avec design, en pensant à chaque détail de la vie. Conçu pour répondre aux besoins d'utilisation dans toutes les fonctions, pour relier le bonheur et l'engagement familial. Société de qualité et vie privée avec privilège seulement 29 unités sur un emplacement entouré de nature paisible et ombragée avec la tranquillité d'esprit des normes de sécurité avec la technologie moderne couvrant tous les domaines.

Caractéristiques

piscine privée avec jacuzzi

parking pour 2-4 voitures

Sécurité 24 heures sur 24

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située sur un endroit abondant et entouré par la nature, à proximité du réservoir Huay Chak-Nok, installations que ce soit attractions touristiques, écoles, hôpitaux ou grands magasins.