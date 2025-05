Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand

Le complexe est situé à 400 mètres de Nai Yang Beach et est l'un des meilleurs projets dans la région. Au total, le complexe compte 6 immeubles résidentiels de sept étages et il y a aussi un bâtiment de stationnement distinct. Le projet propose 814 appartements de différents types:

28 m2 — 1 chambre

35 m2 — 1 chambre

55 m2 — 2 chambres

113 m2 - 3 chambres

Possibilités supplémentaires

Plan de paiement

25% - lors de la réservation

25% - pendant la construction

25% - lors de la mise en service du projet

25% - après exécution du projet

Installations et équipement dans la maison

La résidence dispose de piscines et jacuzzis, d'un espace barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle de sport et d'un spa, d'un salon d'affaires et d'un espace de coworking, d'un bar, d'un café, d'un théâtre et d'un karaoké, d'un espace jeux, d'un parking et d'une buanderie.

Avantages

Développeur fiable

La société existe depuis 1989 — au cours de sa formation, elle s'est engagée dans la conception de paysages, et maintenant elle applique avec succès cette expérience dans l'amélioration de ses installations. Depuis 2011, il a réalisé avec succès 5 grands projets de villégiature sur l'île, un autre est en cours d'achèvement, il a été vendu en 20 minutes.

Les appartements clé en main sont présentés dans des finitions de haute qualité avec de hauts plafonds et fenêtres panoramiques, et les meubles et les appareils ménagers de base sont inclus dans le prix.

Un emplacement pratique par rapport à l'aéroport et une infrastructure développée rendent le complexe attrayant pour la location aux touristes.

Emplacement et infrastructure à proximité

Nai Yang La plage est un endroit pittoresque isolé sur la côte nord-ouest de Phuket, où il n'y a aucune vague. Ici vous pouvez vous cacher dans la forêt sous de grands arbres ou aller à la rive d'une baie semi-circulaire avec des yachts et du sable blanc.

La plage est située sur le territoire du parc national Sirinat, non loin de l'aéroport international, qui peut être atteint à pied le long de la côte.

Grâce à la combinaison unique de nature, de divertissement et de confort loin du flux des touristes, Nai Yang devient un endroit attrayant pour acheter une maison.