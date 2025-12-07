  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Klet Kaeo
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bang Sare
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Afficher tout Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Thaïlande
depuis
$63,260
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Afficher tout Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complexe résidentiel ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thaïlande
depuis
$63,663
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le 5ème projet de Sisaran de Bang Saray est un condo de luxe ECO Friendly comprenant 262 unités. Doté de plus de 15 installations pour les résidents et d'un éventail de services 5 étoiles, ce développement établira une nouvelle référence pour Bang Saray
Développeur
Sisaran
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller