  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Afficher tout Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Orihuela, Espagne
depuis
$372,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Lieu: Oriuela Costa / Playa FlamencaCoût: à partir de 340.000 €Date de livraison : août, octobre, novembre 2023Le complexe résidentiel Playa Flamenca est situé dans la municipalité d'Oriuela Costa, dans la zone éponyme de Playa Flamenca.Le complexe comprend plusieurs phases de construction. …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$794,629
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$416,411
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$328,578
L'année de construction 2026
Appartements de golf de 3 chambres à prix abordable à Monforte del Cid Les appartements sont situés à quelques mètres du parcours de golf de Monforte del Cid, Monforte del Cid est une petite ville située dans la province d'Alicante, dans la communauté valencienne d'Espagne. La ville a une ri…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Torrevieja, Espagne
depuis
$271,510
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 73–101 m²
5 objets immobiliers 5
Résidencial "La Isla III"  est un complexe urbain composé de 44 appartements jumelés de 2 et 3 chambres. Le complexe dispose d'un grand jardin commun et d'une piscine commune. Le complexe résidentiel est situé à proximité de tous types de services et à environ 500 mètres de la plage de Los L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartment 3 chambres
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$725,311
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$493,259
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$814,639
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,71M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Vues Étonnantes Appartements Certifiés BREEAM Avec Grandes Terrasses à Fuengirola Ce projet est situé dans la municipalité de Fuengirola. Située au cœur de la Costa del Sol, Fuengirola, animée et animée, possède de belles plages de sable fin, d'excellents équipements et une atmosphère animée…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$283,613
L'année de construction 2028
Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Afficher tout Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Un emplacement Premium, avec une communauté privée et des appartements construits avec le confort à l'esprit.Une façade à la pointe de la technologie incomparable et contemporaine avec des balcons-terrasses élégants. Appartements de luxe avec des finitions élevées qui attirent l'attention su…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Afficher tout Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Surface 74–109 m²
2 objets immobiliers 2
Isea Views sont deux tours de 18 étages situées dans un complexe résidentiel de luxe. Le complexe dispose d'une piscine extérieure avec couloir de nage, padel, pétanque, ping-pong, putting green, point de vue des marais salants et aire de jeux pour enfants. Également dans l'une des tours, il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$481,227
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$420,018
L'année de construction 2028
Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$481,577
L'année de construction 2028
Appartements modernes en bord de mer à Estepona Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$462,651
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$312,672
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$523,867
L'année de construction 2028
Appartements modernes en bord de mer à Estepona Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$461,561
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$587,437
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$343,136
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Afficher tout Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$465,005
L'année de construction 2027
Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$510,250
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Afficher tout Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Calp, Espagne
depuis
$514,100
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 17
Surface 115–201 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel INFINIUM III est situé dans le prestigieux quartier de Saladar à Calpe, à proximité de la célèbre plage Arenal Bol et du centre-ville animé. Cet emplacement exceptionnel permet aux résidents de profiter de tous les avantages de la vie côtière tout en ayant facilement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Apartment 4 chambres
201.0
1,02M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$333,475
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$731,487
L'année de construction 2027
Appartements exclusifs pour le confort, l'élégance et la vie en plein air toute l'année à Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf est un quartier résidentiel prestigieux et réputé de la Costa del Sol, réputé pour ses deux parcours 18 trous renommés : Los Lagos et Los Olivos. Entouré de paysages …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$366,704
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Afficher tout Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Espagne
depuis
$314,980
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
BAHIA Bungalows, beauty and functionality to enjoy every day’;s life, with all the comfort.  Because you deserve it. Prices under construction and turnkey for June 2023. Gran Alacant is an area located in the Cape of Santa Pola.  You could say that it is the Mediterranean in its purest…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$935,896
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$749,704
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$270,553
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 76–87 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
76.0
302,402
Maison
87.0
406,964
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$707,787
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$466,592
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
La Mata, Espagne
depuis
$314,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 84–113 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de type fermé Eden Beach avec 3 piscines pour adultes et enfants, espaces verts et sportifs, aire de jeux, parking.Le prix comprend:salles de bains entièrement équipées,armoires intégrées dans toute la maison,climatisation,équipement de cuisine meublé et équipé,stores au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
84.0
331,479
Apartment 3 chambres
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
San Javier, Espagne
depuis
$297,364
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 51–115 m²
3 objets immobiliers 3
AMARA MARIS Plage & Spa — Il s'agit d'un nouveau complexe résidentiel de luxe situé sur la côte méditerranéenne, dans la magnifique station balnéaire de La Manga del Mar Menor, sur la Costa Cálida. Le complexe se compose de deux blocs de 9 étages avec 1 à 3 chambres, d'appartements avec terr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
334,969
Apartment 2 chambres
98.0
535,019
Apartment 3 chambres
115.0
639,697
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,18M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$755,780
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$387,440
L'année de construction 2028
Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Afficher tout Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,24M
L'année de construction 2028
Appartements et penthouses parfaits avec d'excellentes commodités à Benalmádena Torremuelle est un quartier côtier pittoresque situé à Benalmádena, sur la Costa del Sol espagnole. Réputé pour ses vues imprenables sur la mer, son atmosphère résidentielle paisible et sa proximité avec les plag…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$665,134
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$447,680
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$441,763
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$324,915
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$576,024
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$699,111
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,35M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$1,40M
L'année de construction 2028
Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une v…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Afficher tout Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Finestrat, Espagne
depuis
$518,032
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 109–136 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel SEAVIEW 6, situé dans la zone prestigieuse de la Costa Blanca, offre une combinaison unique de beauté naturelle et de confort urbain. Entouré de montagnes et avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le complexe offre une atmosphère tranquille. En même temps, i…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$479,456
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$971,213
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$692,393
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$290,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78–79 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$564,096
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$671,020
L'année de construction 2027
Appartements exclusifs pour le confort, l'élégance et la vie en plein air toute l'année à Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf est un quartier résidentiel prestigieux et réputé de la Costa del Sol, réputé pour ses deux parcours 18 trous renommés : Los Lagos et Los Olivos. Entouré de paysages …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$261,340
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Afficher tout Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Denia, Espagne
depuis
$287,860
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 52–112 m²
7 objets immobiliers 7
Caelus est le premier projet dans le complexe de Talasa Utopian Village, qui comprend initialement 51 appartements avec une, deux et trois chambres. Les bâtiments Talasa Caelus sont conçus comme des volumes compacts et efficaces, assurant la température optimale dans votre maison en hiver et…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
283,793
Apartment 2 chambres
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Apartment 3 chambres
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Maison de ville
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$847,604
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Afficher tout Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Vous avez envie d'une terrasse ? AMANECER X intègre luxe et fonctionnalité dans un concept inspirant, caractérisé par des formes, l'utilisation de matériaux de haute qualité, avec différentes textures et une excellente finition.Situé à Orihuela Costa, un quartier très paisible, entouré de bo…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 92–110 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe Ciñuelica se compose de quatre immeubles d'appartements, avec un total de 64 appartements de 2 et 3 chambres et 14 bungalows de 3 chambres. Le complexe résidentiel est construit avec des espaces communs comprenant 3 piscines, 2 jacuzzis, ainsi qu'un espace sportif et pour enfant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
92.0
383,818
Apartment 3 chambres
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$398,816
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$299,112
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$268,435
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$270,450
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$594,500
L'année de construction 2028
Appartements modernes en bord de mer à Estepona Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$385,812
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Afficher tout Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$513,517
L'année de construction 2027
Maisons résidentielles neuves avec solariums et terrasses à Casares Costa Casares Costa est une charmante région côtière de la municipalité de Casares, alliant tradition andalouse et art de vivre méditerranéen. Réputée pour ses plages de sable, son ambiance paisible et sa beauté naturelle, l…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$767,636
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$260,167
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Afficher tout Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$858,573
L'année de construction 2027
Maisons résidentielles neuves avec solariums et terrasses à Casares Costa Casares Costa est une charmante région côtière de la municipalité de Casares, alliant tradition andalouse et art de vivre méditerranéen. Réputée pour ses plages de sable, son ambiance paisible et sa beauté naturelle, l…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$688,678
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$437,269
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Afficher tout Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Marbella, Espagne
depuis
$502,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 120–550 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe résidentiel de nouvelle construction avec une infrastructure exceptionnelle comme un excellent hôtel 5 étoiles. Première ligne de mer. Entouré de paysages pittoresques et de terrains de golf
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,92M – 3,49M
Agence
Marbella Company Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$927,869
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$594,500
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$239,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 75–77 m²
3 objets immobiliers 3
Apartments avec deux chambres et deux salles de bains. à quelques mètres de tous nos services: supermarché, restaurants, pharmacie, Corte pour le tennis Padl, bowling anglais, champ de golf ... La finition de la plus haute qualité. Une grande zone publique avec une piscine
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,83M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km. Les appartements économes en énergie sont situés dans une rés…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$415,222
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$865,263
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Espagne
depuis
$312,832
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 88–102 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe résidentiel moderne situé à Mil Plameras, parfaitement intégré dans un environnement privilégié, à seulement 750 mètres de l'une des plus belles plages de la Méditerranée. La première phase se compose de 24 appartements de qualité premium de 2 et 3 chambres et de 12 bungalows de 2 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0
359,393 – 464,071
Apartment 3 chambres
102.0
378,003 – 436,157
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$552,750
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$965,327
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Vues Étonnantes Appartements Certifiés BREEAM Avec Grandes Terrasses à Fuengirola Ce projet est situé dans la municipalité de Fuengirola. Située au cœur de la Costa del Sol, Fuengirola, animée et animée, possède de belles plages de sable fin, d'excellents équipements et une atmosphère animée…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Afficher tout Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Santa Pola, Espagne
depuis
$353,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
La Costa Blanca… The hidden place in El Levante Español that can be incredibly affordable. Apartments with frontal views of the Mediterranean Sea and golden sand beaches. Homes built to high standard in a lovely residential complex in Gran Alcant. From your own terrace, you will be …
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$551,824
L'année de construction 2027
Appartements exclusifs pour le confort, l'élégance et la vie en plein air toute l'année à Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf est un quartier résidentiel prestigieux et réputé de la Costa del Sol, réputé pour ses deux parcours 18 trous renommés : Los Lagos et Los Olivos. Entouré de paysages …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 75–76 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel Amanecer X se compose de 108 appartements avec de grandes terrasses. 108 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bains. 8 blocs divisés en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et penthouses avec terrasse solarium privée. Chacun avec son propre ascenseur …