  2. Espagne
  3. Fuengirola
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$1,32M
;
37
ID: 27928
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola

Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres sportifs, des boîtes de nuit et des restaurants.

Les appartements à vendre à Fuengirola sont situés dans une zone limitrophe de Benalmadena. Ils se trouvent également à 15 minutes de l'aéroport de Malaga.

Les appartements luxueux sont situés dans une résidence composée d'appartements de 2 et 3 chambres. La résidence offre des vues uniques sur la mer grâce à sa localisation sur une colline. Elle comprend des jardins communs, une piscine extérieure, un club sportif avec des piscines, des courts de tennis et un SPA avec des piscines intérieures chauffées.

Les appartements sont conçus selon un concept d'espace ouvert qui maximise les avantages de la lumière naturelle.


AGP-00623

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

