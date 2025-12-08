  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Denia
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Denia, Espagne
Denia, Espagne
depuis
$414,331
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Denia, Espagne
Denia, Espagne
depuis
$699,111
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Denia, Espagne
Denia, Espagne
depuis
$287,860
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 52–112 m²
7 objets immobiliers 7
Caelus est le premier projet dans le complexe de Talasa Utopian Village, qui comprend initialement 51 appartements avec une, deux et trois chambres. Les bâtiments Talasa Caelus sont conçus comme des volumes compacts et efficaces, assurant la température optimale dans votre maison en hiver et…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
284,291
Apartment 2 chambres
79.0 – 80.0
337,886 – 452,069
Apartment 3 chambres
98.0 – 99.0
412,454 – 553,434
Maison de ville
93.0 – 112.0
454,399 – 505,664
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Denia, Espagne
Denia, Espagne
depuis
$266,049
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 63–140 m²
3 objets immobiliers 3
En Édenia chaque jour sera rempli de la lumière de la Méditerranée. Situé à seulement 200 mètres de la plage, ce complexe résidentiel à El Verhela vous permet de profiter de la mer en quelques étapes, en respirant dans la tranquillité d'un cadre naturel et détendu.Le complexe offre des maiso…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
267,979
Apartment 2 chambres
95.0
393,812
Apartment 3 chambres
140.0
487,022
Agence
EspanaTour
Denia, Espagne
depuis
$414,331
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
